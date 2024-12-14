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        Haberler Dünya Son dakika: Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı! | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan etme girişimi nedeniyle Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen azil oylamasında 204 vekil azledilmesine yönelik oy kullandı. Yoon görevden alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:33
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        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
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        Sıkıyönetim ilan etmesi ancak tepkilerin ardından geri adım atmasının ardından Güney Kore'de bir siyasi krize sebep olan Devlet Başkanı Yoon, Ulusal Meclis'te yapılan azil oylamasıyla görevden alındı.

        İktidar partisinin azil oylamasını boykot kararını kaldırması ve oylamaya katılmasının ardından yapılan oylamada 204 vekil azil yönünde oy kullandı. 85 aleyhte, üç çekimser ve sekiz geçersiz oy kullanıldı.

        Yoon görevden alındı. Devlet Başkanı'nın başbakanlık görevine atadığı Han Duck-soo, Yoon'un görevlerini geçici olarak üstlenecek.

        Görevden uzaklaştırılmasına rağmen Yoon görevine yetkileri olmadan devam edecek. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki altı ay içinde Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına karar verecek.

        Güney Kore'nin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise ilk açıklamasını yaptı.

        Yoon pes etmeme sözü verirken, ülke için son dakikaya kadar elinden geleni yapacağını söyledi. Yoon, parlamentonun kendisini görevden alma tasarısını kabul etmesinin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, "Vazgeçmeyeceğim. Şimdiye kadarki tüm çabalarımın boşa gideceği konusunda hayal kırıklığına uğradım" dedi.

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