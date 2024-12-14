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        Haberler Yaşam Ülke ülke en çok kullanılan soyadları

        Ülkelere göre en çok kullanılan soyadları

        Her ülkede en yaygın olarak kullanılan soyadlarının yer aldığı bir dünya haritası sosyal medyada dikkat çekti. Haritaya göre Türkiye'de en yaygın soyad Yılmaz'ken, Çin'de Wang, Almanya'da Müller, Fransa'da Martin popüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:02
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        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
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        Soyadları hem ülkemizde hem de dünyada yalnızca bir aileyi tanımlamakla kalmayıp, o toplumun tarihine, kültürel değerlerine ve coğrafyasına ışık tutuyor.

        Her ülkede onlarca hatta yüzlerce farklı soyadı kullanılıyor olsa da, bazı soyadları daha ağır basarak nüfusun büyük bir kesimi tarafından tercih ediliyor.

        TÜİK verilerine göre Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin Türkiye'nin en popüler soyadları... Peki dünyada durum nasıl? Finansal hizmetler sağlayıcısı NetCredit'in dünyada en sık kullanılan soyadları haritası ilginç veriler sunuyor.

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        ABD, KANADA, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA SMITH BAŞI ÇEKİYOR

        Haritaya göre Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Smith, en çok kullanılan soyadı olarak öne çıkıyor. Bu soyadının kökeni, demirci anlamına geliyor.

        Asya'da ise Çin'e baktığımızda en popüler soyadı Wang... Bunun yanı sıra, Azerbaycan'da Mammadova, Rusya'da Ivanova, Güney Kore'de Kim gibi soyadlar kültürel çeşitliliği gösteriyor.

        ALMANYA'DA MÜLLER, İTALYA'DA ROSSİ

        Avrupa'da soyadı dağılımının, her ülkenin kendi kültürel yapısını yansıttığını söyleyebiliriz. Almanya'da 'Müller' (değirmenci), İtalya'da 'Rossi' (kırmızı) gibi mesleki veya fiziksel özelliklere dayanan soyadları öne çıkıyor.

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        Afrika'nın geneline baktığımızda soyadları babadan, anneden veya atalardan kalmış. Mısır'da Mohamed, Cezayir'de Saidi, Libya'da Ali, Sudan'da Ahmed soyadları dikkat çekiyor.

        Latin Amerika'da İspanyolca kökenli Gonzalez ve Rodriguez soyadları ön planda. Brezilya'da ise Da Silva en çok kullanılan soyadı.

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        #Ülkelere göre en çok kullanılan soyadları
        #dünyada en sık kullanılan soyadları
        #haberler
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