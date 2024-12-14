Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara: Tarih boyunca moda uğruna uygulanan tehlikeli trendler!

FONTANGE SAÇ MODELİ: GÖRSEL ŞIKLIĞIN ÇİLESİ

18. yüzyılda popüler olan bu saç modeli, bir at kuyruğundan yola çıkarak dantel ve iskelet yapılarıyla büyük bir yapıya dönüştü. Kadınlar, saçlarını daha iyi sabitlemek için yumurta sarısı kullanır, ancak zamanla kötü kokuya neden olan bu uygulamayı parümülerle bastırmaya çalışırlardı. Saçların bozulmaması için oturarak uyumak zorundaydılar.