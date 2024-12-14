Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankerine çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

        İrfan G. (54), idaresindeki çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Okan K, yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Okan K, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Habertürk Anasayfa