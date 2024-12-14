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        Haberler Magazin Bu haftanın öne çıkan paylaşımları; Özge Özpirinçci, Merve Boluğur ve Vik White... - Magazin haberleri

        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu

        Merve Boluğur, Vik White ve Özge Özpirinçci'nin paylaşımları haftaya damgasını vuran paylaşımlar oldu. Kimi yayımladığı fotoğrafla bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Fotoğrafı sil" çağrısı aldı kimi de arkadaşlarının birlikteliğini fotoğrafladı. Detaylar 'Panorama'da...

        Giriş: 14.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:08
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        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
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        Haftanın olay paylaşımı...

        Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

        Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

        Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştirilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        NAİL GÖNENLİ - İDİL YAZAR

        AŞKIN İLK FOTOĞRAFINI ARKAŞLARI PAYLAŞTI

        Nail Gönenli, Çağla Şıkel ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı.

        Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nail Gönenli ile İdil Yazar, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

        Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

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        MERVE BOLUĞUR

        BEĞENİLMEDİ

        Merve Boluğur, imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi. Son halini de sosyal medyadan yayımlayan Merve Boluğur'un tarzı bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

        Boluğur'un saç modelini beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Sil bu fotoğrafı" yorumlarını yaptı.

        VIK WHITE

        İSTANBUL ÇAĞRISI

        'The Idea' adlı sinema filmiyle ünlenen ABD'li dansçı ve oyuncu Vik White, seyahat için geldiği İstanbul'u 'Bir İstanbul Masalı' olarak tanıttı.

        Gerçek adı Slavik Pustoytov olan Vik White, İstanbul'da kaldığı sürece içinde şehrin tarihi ve simgesel yerlerini gezdi.

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        Galata Kulesi'ne hayran kaldı.

        Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

        Beyoğlu'nu keşfe çıktı.

        Sevgilisi ve arkadaşlarıyla Boğaziçi'ni gezdi.

        Boğaziçi sahilini bisikletle keşfetti.

        Şehrin tarihi ve simgesel yapılarının önünde dans etti.

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        İstanbul'da kaldığı sürece bol bol çay ve kahve içip, baklava yedi.

        Vik White, İstanbul ile ilgili gözlem ve duygularını şöyle dile getirdi;

        "İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik. Tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı."

        "Galata Kulesi'nde keşfedilecek çok şey var."

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        "Böyle yerler görmek, dansım için de çok ilham verici oluyor."

        "Türkiye, harika. Mutlaka gidin."

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        #Vik White
        #Özge Özpirinçci
        #merve boluğur

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