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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Tarihin en iyi 5 Christopher Nolan filmi

        Tarihin en iyi 5 Christopher Nolan filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:04
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        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Prestij’den Dunkirk’e, Memento’dan Inception’a ‘sinema tarihinin en iyi 5 Christopher Nolan filmi’ni anlattı...

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        #en iyi Christopher Nolan filmler
        #Christopher Nolan filmleri
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