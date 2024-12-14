Beyonce ve Jay-Z'nin 3 milyar dolarlık imparatorluğu sarsıldı

Beyonce ve Jay-Z'nin mutlu aile tablosu bu hafta ağır darbe aldı. Üç çocuklu aile babası rapçi Jay-Z, 2000'de bir partide, şu anda seks ticaretinden tutuklu olan Sean 'Diddy' Combs'la birlikte 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Sadece mutlu yuvasında çatlak, kişisel düzeyde bir kayıp değil söz konusu olan... Hip-hop'un ilk milyarderi olarak tarihe geçen Jay-Z'nin, çöküşünden etkilenecek koca bir imparatorluğu var.

Çünkü o pek çok rap şarkıcısının aksine kendini kanun dışı bir imajla satma yolunu seçmemişti.

Ünlü bir şarkıcı olmadan önce New York'ta küçük bir uyuşturucu satıcısı olduğu söylentisi hep vardı ama Jay-Z, gezegendeki en dinamik rapçiye ve düzenin son derece saygı duyulan temel direğine dönüştü.

Eşi Beyonce ile birlikte, dünyanın en güçlü çiftlerinden birini oluşturdu.

Malibu'da bir malikane satın aldılar. 200 milyon dolarlık malikanenin, California'da şimdiye kadar satılan en pahalı ev olduğu düşünülüyor hâlâ.