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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanık için 25 yıla kadar hapis istemi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla öldüren, boksör Kıvanç Şensöz için 25 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:38
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        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
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        Antalya'da attığı tek yumrukla çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) öldüren Kıvanç Şensöz (31) hakkında hazırlanan iddianamede, 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketi ile birlikte kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü net görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

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        TUTUKLANDI

        Firdevs Yıldırıcı, tepki sonrası fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı.

        Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        'HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN'

        Kıvanç Şensöz hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kıvanç Şensöz'ün 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, cinayete konu olan fotoğraflarda dekoltenin görünmediği, çiçeklerin ön plana çıkarıldığı ve sosyal medyada paylaşılan görselin herkese açık olarak yayınlandığına kanaat getirildi. Kıvanç Şensöz hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcılık, sanığın 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasını istedi.

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