Bilinmeyen tehdit: Zor fark edilen sağlık sorunlarından olan insülin direncinin gizli belirtileri!

7. TÜKENMİŞLİK

Diyabet Terapisi adlı dergide yayınlanan bir araştırmada; yorgunluğun, insülin direnci ve diyabetin ayırt edici semptomlarından birisi olduğu gözlemleniyor. İnsülin direnci hücrelerin, enerji için glikozu ne kadar etkili bir şekilde emdiğini etkilediğinden vücut, glikozu verimli bir şekilde kullanmakta zorlanır, bu da enerjinin düşmesine ve yorgunluğun artmasına neden olur.