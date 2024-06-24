Bilinmeyen tehdit: Zor fark edilen sağlık sorunlarından olan insülin direncinin gizli belirtileri!
İnsülin direnci, birçok kişinin farkında olmadan yaşadığı yaygın bir sağlık sorunu. Bu durum, zamanla ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bununla birlikte, insülin direncinin belirtileri genellikle gizli ve anlaşılması zor olabilir. Peki, vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri nasıl tanıyabilirsiniz? İşte, insülin direncinin vücudunuzda gösterdiği gizli belirtiler!
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İnsülin direnci, vücudun insüline verdiği yanıtın azalmasıyla ortaya çıkan bir durumdur ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, bu durum, kilo almak ve yorgunluk gibi belirtilere sahip olduğundan kolayca fark edilemeyebilir. Bu yüzden haberimizde dikkat etmeniz gereken bazı gizli işaretleri derledik. İşte, insülin direncinin gözden kaçan belirtileri ve erken teşhis için bilmeniz gerekenler...
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İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?
Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre insülin direnci; vücudun hücreleri, pankreasın ürettiği bir hormon olan insüline karşı daha az tepki verdiğinde ortaya çıkar. İnsülin, hücrelerin enerji için yediğiniz gıdadaki şekeri emmesine yardımcı olarak kan şekeri seviyenizi düzenlemede rol oynar. İnsülin direnciniz olup olmadığını size gösterecek olan belirtilerden bazıları aşağıda yer alıyor.
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1. YÜKSEK KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ
Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi’nin açıklamasına göre, yüksek kan şekeri kandaki yüksek glikoz seviyelerini ifade eder. Yani, bu semptom insülin direncinin ilk belirtileri arasında yer alır.
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Bunun yanı sıra bu semptom, diyabet riski taşıdığınızın göstergesi de olabilir. Hangi değerlerin yüksek olduğunu ve risk grubunda olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız doktorunuza başvurabilirsiniz.
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2. CİLTTE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER
İnsülin direnci veya prediyabet geliştirirseniz, koltuk altları veya boynun arkası ve yanları gibi cildinizin belirli bölgelerinin rengi daha koyu görünmeye başlayabilir. Bu duruma akantozis nigrikans denir.
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3. YÜKSEK KOLESTEROL ORANLARI
İnsülin, yağların ve kolesterolün kullanımını ve depolanmasını nasıl düzenlediğinde rol oynar. Basit bir kan testi, kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını gösterebilir. Yüksek trigliseritler (kan yağı), Artan LDL yani kötü kolesterol ve HDL diğer bir deyişle, iyi kolesterolde azalma gibi sonuçlar alırsanız doktorunuz insülin direncinden şüphelenebilir.
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4. KİLO ALMAK
Vücudunuz insüline karşı dirençli hale geldiğinde, vücudunuzun şekeri enerji olarak uygun şekilde kullanması daha zorlaşır ve vücut yanıt olarak yüksek kan şekeri düzeyini telafi etmek için daha fazla insülin üretir. Yani bu ekstra insülin üretimi, bel çevresinde normalden fazla yağ depolanmasına sebep olarak kilo aldırır.
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5. AYAKTA KARINCALANMA HİSSİ
Diyabetoloji ve Metabolik Sendrom adlı dergide yayımlanan makaleye göre, ayaklarda karıncalanma insülin direncinin bir belirtisi olabilir. Yani yüksek kan şekeri seviyelerinin, diyabetiniz olmasa bile sinir hasarına neden olan nöropatiye sebep olabilmesidir. Bu sinir hasarı genellikle ayakta başlar ve o bölgede iğneleme, karıncalanma hissi yaratabilir.
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6. ARTAN SUSUZLUK
Kan dolaşımınızdaki fazla şeker daha sık idrara çıkmanıza neden olduğundan vücut, idrar yoluyla daha fazla sıvı kaybeder. Yani sık tuvalete gitmek vücudunuzda su kaybına neden olabilir ve sizi dehidrasyon riskine sokar. Sonuç olarak, vücudunuz kaybedilen sıvıları telafi etmeye çalışırken gün boyunca daha fazla susamış hissetmenize neden olur.
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7. TÜKENMİŞLİK
Diyabet Terapisi adlı dergide yayınlanan bir araştırmada; yorgunluğun, insülin direnci ve diyabetin ayırt edici semptomlarından birisi olduğu gözlemleniyor. İnsülin direnci hücrelerin, enerji için glikozu ne kadar etkili bir şekilde emdiğini etkilediğinden vücut, glikozu verimli bir şekilde kullanmakta zorlanır, bu da enerjinin düşmesine ve yorgunluğun artmasına neden olur.
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8. SIK İDRARA ÇIKMAK
Sık idrara çıkma, vücudun aşırı glikozdan kurtulma girişimidir. Tuvaleti normalden daha sık kullanmak zorunda kalmak, insülin direncinin ve prediyabetin yaygın bir belirtisi olarak görülür. Glikoz seviyesi yüksek olduğunda böbrekler fazla glikozu kandan uzaklaştırmak için çok çalışır, bu da idrar üretiminin artmasına neden olur.
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NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?
İnsülin direnciniz olduğundan şüpheleniyorsanız; artan susama, sık idrara çıkma, yorgunluk veya açıklanamayan kilo alma gibi belirtiler yaşıyorsanız, sağlık uzmanınızdan randevu almanız önerilir. Özellikle, ailenizde diyabet veya diğer ilgili rahatsızlıklar varsa, bunu doktorunuzla da görüşmeniz iyi bir fikir olabilir.
Kaynak: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, Diabetes Therapy, National Library of Medicine, Health, Diabetology and Metabolic Syndrome
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