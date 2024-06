Bilinmeyen tehdit: Zor fark edilen sağlık sorunlarından olan insülin direncinin gizli belirtileri!

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?

İnsülin direnciniz olduğundan şüpheleniyorsanız; artan susama, sık idrara çıkma, yorgunluk veya açıklanamayan kilo alma gibi belirtiler yaşıyorsanız, sağlık uzmanınızdan randevu almanız önerilir. Özellikle, ailenizde diyabet veya diğer ilgili rahatsızlıklar varsa, bunu doktorunuzla da görüşmeniz iyi bir fikir olabilir.

