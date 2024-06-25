Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
Elazığ'da, 17 yaşındaki Kürşat Orhan, iki arkadaşıyla birlikte yemek yediği sırada yaylım ateşine tutuldu. Olayda 3 arkadaş da açılan ateşle yaralandı. Kürşat Orhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Elazığ'da olay, önceki gün akşam saatlerinde, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi.
LOKANTADA YEMEK YİYORDU
DHA'da yer alan habere göre M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen Kürşat Orhan, F.K.D. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kürşat Orhan, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR
Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.