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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt! 1 numaraya yükseldi - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt! 1 numaraya yükseldi

        Hedge fon milyarderi Liang Wenfeng, ABD'nin Çin'in yapay zeka hedeflerine karşı yaptırım girişimine rağmen Deepseek'i duyurdu ve teknoloji dünyasında gündem oldu. DeepSeek bugün ChatGPT'yi geçerek Apple App Store'da bir numaraya yükseldi. Çin'in yapay zekada daha düşük bütçeli bu atılımı ABD'de tartışmaları da beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:24
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        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
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        Hedge fon yöneticisi Liang Wenfeng tarafından kurulan DeepSeek, 20 Ocak'ta R1 modelini yayınladı ve insan denetimi olmadan otomatik olarak öğrenebilen ve kendini geliştirebilen modelini açıkladı.

        Washington'un Nvidia'nın en güçlü çiplerini Çin'e ihraç etmesini yasaklamasının ardından, yerel yapay zeka şirketleri, sınırlı sayıdaki yerel çipin işlem gücünü en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar bulmak zorunda kalmıştı. Reuters'ın bildirdiğine göre, ABD yaptırımları nedeniyle Çin, H100'leri ithal edemiyor ve bunun yerine daha düşük veri aktarım hızlarına sahip H800'leri ithal ediyor.

        Bugün yapılan açıklamada DeepSeek mühendisleri, modelleri daha düşük kaliteli Nvidia çipleri ve daha az sermayeyle üretenbildiklerini söyledi. DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını, bunun OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında olduğunu ifade etti.

        ABD'de Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından OpenAI, federal hükümetle önümüzdeki dört yıl içinde yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar harcamak üzere ortak girişim başlattığını duyurmuştu. Uzmanlara göre az bilinen bir Çinli şirketin, çok daha az kaynakla dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle arasındaki farkı kapatması, ABD'nin yapay zekada lider kalma çabalarını baltalayabilir.

        ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Çin dışındaki Asya hisseleri, DeepSeek'in OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip olacak ücretsiz, açık kaynaklı bir yapay zeka modeli başlatmasının etkilerini değerlendirmesiyle pazartesi günü düşüş yaşadı.

        Deepseek, Meta ve OpenAI'nin sözcüleri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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