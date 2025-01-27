Beşiktaş için Marcus Edwards iddiası!
Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş için Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Sporting forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Marcus Edwards'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, öncelik kanat takviyesine verildi.
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Kadrosunda Milot Rashica dışında orijinal kanat oyuncusu bulunmayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
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Portekiz basını, Sporting forması giyen Marcus Edwards'ın, Beşiktaş'ın gündemine geldiğini duyurdu.
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A Bola'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
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KADRO DIŞI KALDI
Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor.
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Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, Sporting ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Sporting'de bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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Futbola Tottenham altyapısında başlayan Edwards, daha sonra sırasıyla Norwich City, Excelsior, Vitoria SC ve Sporting Lizbon formalarını giydi.