Gülben Ergen'e Sıla bebek hakkında şikâyet

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülben Ergen, son dönemde paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları hakkındaki konulara ağırlık verdi.

Gülben Ergen, bulunduğu bir paylaşım nedeniyle şikâyet aldığını açıkladı. Ergen, savcılığa çağrıldığını da söyledi.

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"KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

"Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı: Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!

Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.

Konu ne bilin bakalım.

2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek

Hakkımda şikayet varmış:)

Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…

Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5 — Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında ise "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri vardı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.