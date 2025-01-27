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        Haberler Magazin Gülben Ergen'e Sıla bebek hakkında şikâyet

        Gülben Ergen'e Sıla bebek hakkında şikâyet

        Kadın cinayetleri ve çocuk istismarları hakkında tepkisini sosyal medyadan sıkça dile getiren Gülben Ergen, Sıla bebek için bulunduğu paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 08:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:56
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        Savcılığa çağrıldı
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        Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülben Ergen, son dönemde paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları hakkındaki konulara ağırlık verdi.

        Gülben Ergen, bulunduğu bir paylaşım nedeniyle şikâyet aldığını açıkladı. Ergen, savcılığa çağrıldığını da söyledi.

        "KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

        "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı: Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!

        Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında ise "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri vardı.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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        #Gülben Ergen

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