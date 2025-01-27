Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazzeliler dönüş yolunda: Evine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye dönüşü başladı | Dış Haberler

        Gazzeliler dönüş yolunda: Evine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye dönüşü başladı

        İsrail'in 15 ayı aşkın süredir Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu zorla yerinden edilen Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönebilmek için dünden bu yana bekliyordu. İsrail ordusunun açıklamasının ardından Filistinlilerin TSİ 08.00 itibariyle kuzeye dönüşü başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 07:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ile son buldu. Ateşkesin ardından binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı.

        • 2

          Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönebilmek dünden bu yana bekleyişlerini sürdürüyor.

        • 3

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

        • 4

          İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

        • 5

          Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.

        • 6

          Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Habertürk Anasayfa