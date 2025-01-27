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        Haberler Gündem Güncel Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası! Şüpheliler ifadelerinde anlattı! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası! Şüpheliler ifadelerinde anlattı!

        Türkiye'nin yüreğini dağlayan Bolu'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının sebebiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada şüphelilerin verdiği ifadelere göre alevlerin mutfaktaki kızgın yağın tutuşmasıyla çıktığı iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:17
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        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
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        Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangının, kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yangın çıktı.

        OTELİN RESTORAN KISMINDA BAŞLADI

        Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

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        Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

        İFADELER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

        Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı.

        Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.

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        #son dakika
        #Bolu
        #kartalkaya
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