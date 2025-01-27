Eski hakemler Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi: Sarı mı kırmızı kartı mı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'inde konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Eski hakemler mücadeledeki pozisyonları değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...
- 1
MIROSHI'YE KART GEREKİR Mİ?
6. dakikada Miroshi'nin Dzeko'ya faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: "Ben burada Dzeko kendini atmış, hakem hatalı karar vermiş diye düşünürken, sonradan fark ettim ki oyuncunun eli Dzeko'nun yüzüne geliyor. Sınırda bir pozisyon. Kontrolsüz diyemem. Faul evet, hakem yanılmamış. Sarı kart da olmamızmış."
Bülent Yıldırım: "Faul kararı yeterli. Bir küçük temas. Kontrolsüzlük söz konusu değil. Faul karar değil."
Bahattin Duran: "Yukarıda el temasından dolayı bu bir dikkatsiz faul. Sarı kart olmaz dedik."
- 2
SARI KART GEREKİR Mİ?
9. dakikada Szymanski ile Nielsen arasındaki pozisyon için yorumunuz nedir?
Bülent Yıldırım: "İlk dakikadan itibaren Nielsen o eşleşmede kusurlu taraftı. Topa vurdu, evet ama topa vururken rakibi açısından bir kontrolsüzlük oluşturdu mu? Krampon sanırım omuz civarına geldi. Bir temas var ama sarı kartı gerektirecek bir temas olmadığını gördüm. Ekstra bir şey yakalayamadım."
Deniz Çoban: "Faul verilebilir belki. Oyuncu ayağını topa savurdu. Kırmızı çorap da sakınmak için büküyor. Önlenemez temas da denilebilir. Temastan kaçınıyor. Ben burada hakemi kararını eleştiremem. Şunu eleştirebilirim ama, Szymanski'nin kafasına darbe olmadan kafasını tutması."
Bahattin Duran: "Nielsen'in topa vurduktan sonra, kramponları sırt bölgesine gelmiş. Ama ben de kulak bölgesini görmedim. Net bir şekilde gelmiş. Buna faul de verebilirmiş hakem."
- 3
DEVAM KARARI DOĞRU MU?
16. dakikada Amrabat ile Tijanic arasındaki mücadele için yorumunuz nedir?
Bülent Yıldırım: "Yan top gelirken Amrabat gereksiz bir risk alarak rakibine küçük bir yoklama yapacak. Bu yoklamanın, oyun kurallarında yazılı ihlallerden birisini oluşturacak şekilde gerçekleşmediğini, bir etkinin söz konusu olmadığını, temasın küçük olduğunu, ardından Tijanic'in ayağı kaydıktan sonra kötü bir vuruş yaptığını düşünüyorum. Bence bir ihlal söz konusu değil."
Deniz Çoban: "Bence de bir sonraki hamlesini etkileyen bir dokunma değil. Kırmızılı oyuncu destek ayağını yerde kaydırdığı için bu vuruşu yapıyor. Bence de penaltı yok"
Bahattin Duran: "Bence de bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru hakemin."
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- 4
"GEREKSİZ BAYRAKLAR"
17. dakikada Fred'in Dennis'e müdahalesinde kart çıkar mı?
Deniz Çoban: "Birinci yardımcı hakemin bu maçta gereksiz bayraklarına ve beden diline şahit olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye Süper Lig'de böyle bir pozisyona bayrak kalkmaz, kalkmamalı. Yardımcı hakem bunun için yok."
Bülent Yıldırım: "Yardımcı hakemin gereksiz bir faul bayrağı kaldırdığı fikrindeyim."
Bahattin Duran: "Oyunun devam etme kararı çıkması gerekiyordu. Hakem öyle düşünüyordu bence. Yardımcı hakem bayrak kaldırınca hakem de düdük çaldı."
- 5
EL KULLANIMI, KARTLIK MI?
19. dakikada Nielsen - Szymanski mücadelesinde kart gerekli miydi?
Bülent Yıldırım: "Artık burada hakemin sarı kartını kullanması gerekiyor. Şahsi uyarı yaptınız, genel uyarı yaptınız. Szymanski topu kurtarmış, gidiyor. Sportmenliğe aykırı bir faul. Yoksa kontrolsüz bir faulden bahsetmiyorum. Ancak oyun kurallarını sürekli ihlalden sportmenliğe aykırı olduğunu düşünüyorum ve sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum."
Deniz Çoban: "Aklın yolu bir."
Bahattin Duran: "Elin uygunsuz kullanımı. Gelip yüzüne vurmuyor ama eliyle yaptığı bir faul var. Uyarı da yaptıktan sonra hakem sarı kart göstermedi. Benim için de artık sarı kart olurmuş bu pozisyon."
- 6
MIROSHI'NİN SARI KARTI
Miroshi'nin gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: "Sivasspor maçında da konuşmuştuk. Dün göstermedi. Burada gösteriyor hakem. Doğrusu bu. Bu haftanın hikayesini sorsanız hakemler açısından bana, aynı haftanın farklı maçlarda hakemlerin tutarsız kararlarıydı derim."
Bülent Yıldırım: "Doğru bir sarı kart. Bırakıp gitse tamam ama ısrarlı devam ediyor."
Bahattin Duran: "Benim için de doğru bir sarı kart. Net bir sarı kart."
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- 7
GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
Göztepe'nin golünden önce Szymanski - Nielsen pozisyonunda faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Yardımcının önünde Szymanski yerde kaldı. Devam etti. Ona bakacağız. Bence faul yok. İlk önce yükseldiler. Göztepeli oyuncu daha iyi yükseldi ve topa vurdu. Daha zayıf olan ve geç kalan Szymanski, topla oynamasına rağmen Nielsen'in burada bir faulü söz konusu değil."
Deniz Çoban: "Faul yok."
Bahattin Duran: "Benim için de herhangi bir ihlal yok Göztepe'nin golünden önce. Gol nizami."
- 8
DZEKO'YA FAULDE KART ÇIKAR MI?
Dakika 33'te Dzeko'ya yapılan faulde kart çıkar mı?
Bülent Yıldırım: "Burada karta gerek var. İkinci tamamlayıcı hareketle kolu kontrolsüz kullanıp, ekstra bir hareketle Dzeko'ya vurdu. Bu pozisyon sportmenliğe aykırı bir faul. Sarı kart gerektirirdi."
Deniz Çoban: "Benim için hem sportmenliğe aykırı hareket hem de kontrolsüz. İkisi de var. Net bir sarı kart."
Bahattin Duran: "Sarı kartsız geçecek bir pozisyon değil. Çok net bir sarı kart. Net bir sarı kart atlandı."
- 9
OĞUZ'A KART GEREKİR Mİ?
34. dakikada Oğuz'un rakibine müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Yine yardımcı hakem yardım ediyor. Etkilediğini düşünmüyorum ama bu benim fikrim. Yardımcı hakem faul diyebilir. Ona itiraz edemem."
Bülent Yıldırım: "Katılıyorum. Bence etkili bir itme yok. Ancak yardımcı hakem önlü - arkalı pozisyon olduğu için faul diye bayrak çekmiş. Yapacak bir şey yok."
Bahattin Duran: "Bence de biraz basit oldu. Elini koymuş ama eli hisseden oyuncu hemen bırakmış. Hücum faul kolay veriliyor."
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- 10
OFSAYT VAR MI?
36. dakikada Romulo ofsayt mı, devam eden pozisyonda bariz gol şansı olur mu?
Bülent Yıldırım: "Bedensel olarak rakip kaleye daha yakın. Bu top doğrudan gelirse ofsayt. Ardından Djiku bilerek, kontrollüye benzeyen ancak yan top ve mesafeli olduğu için yana doğru kaykılarak bence bilerek kontrollü olmayan, yoruma açık bir baş darbesinde bulundu. O yüzden kalkan ofsayt bayrağının doğru olduğunu düşünüyorum. Ofsayt olmasaydı, devam eden pozisyonda arkadan itme var. Umut vaat eden atağın engellenmesi faul ve sarı kart olurdu."
Deniz Çoban: "Bu kontrollü bir bilerek oynama değil. Ofsayt doğru. Taca doğru giden bir pozisyon. Kademesine girecek oyuncu var. Ofsayt olmasa bile bariz gol şansı olmazdı."
- 11
HIZLI BAŞLAMA...
Dakika 39 Djalma, Dzeko'nun hızlı serbest vuruş kullanmasını engelliyor mu?
Deniz Çoban: "Bazı hususlar vardır. Sahadaki bir FIFA hakeminin bunları idare etmeye çalışmasını ben anlamam. Hakemlerden kartlardan tasarruf etmesi istenir ama onlar bunlar değildir. Serbest vuruş yönetimi vardır. Bir oyuncu serbest vuruşu çabuk kullanmak istiyorsa, 9.15'ten yakın olan oyuncu açılmak için vakit bulamamışsa, olduğu yerde hareketsiz kalırsa ve serbest vuruşu engellemeye çalışmıyorsa hakem oyunu devam ettirir. Fakat oyuncu, çabuk kullanmak niyetindeyken, koşarak topun önüne gelen, serbest vuruş kullanılırken ayağını sağa sola açarak engellemeye çalışan bir oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur ve sarı kartla cezalandırılır. Hem uzaktan geliyor hem de ayağını açarken engelliyor. Kitabın orta yerinden sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Net sarı kart. Aktif olarak oyunun hızlı başlamasını engelliyor. Serbest vuruşun tekrarı ve sarı kart görmesi gerekiyor."
Bahattin Duran: "Oyuncular da farkında. Net bir sarı kart."
- 12
KORAY İLE EN-NESYRİ POZİSYONU
Dakika 45 Koray ile En-Nesyri arasında yaşanan pozisyonu için yorumunz nedir?
Bülent Yıldırım: "Bu pozisyonda da hakem yanıldı. Yanılabilir. İkili mücadele, kafa topuna çıktılar. Koray'ın yüzüne top geldi sanırım. Hakem de faul verdi ancak çok ısrarlı bir şekilde uzattı En-Nesyri. Çok daha hakim duruma geçecek genel bir uyarı gerekiyor. En-Nesyri'nin rakibine yönelik bir darbesi söz konusu değil. Topun iki başın arasında kalıyor, Nesyri vurunca top Koray'ın yüzüne geliyor. Yanlış bir faul. Ardından hakemin orada diyaloğu kazanması gerekiyordu. Ya genel uyarıda başarılı olacaktı ya da böyle uzatıyorsa sarı kartı gösterecekti."
Deniz Çoban: "45 saniye önce o faulü çaldı, sonra bu faulü çaldı. Faul değil"
Bahattin Duran: "İhlal söz konusu değil. Burada pozisyon devam eder."
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- 13
DJALMA'YA KART GEREKİR Mİ?
Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde kart çıkar mıydı?
Bülent Yıldırım: "Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız."
Deniz Çoban: "Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor."
Bahattin Duran: "Ayağını çekebilir mi topa vurduktan sonra, çekme gayretinde mi? Bu sarı kart."
- 14
YİNE NIELSEN VE SZYMANSKI
Dakika 48 Nielsen'in Szymanski'ye müdahalesinde kart çıkmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: "Hocam daha ne olacak? Faulün kendisinden bağımsız, oyun kurallarını sürekli ihlalden sarı kart."
Deniz Çoban: "Artık burada sarı kart olsun. Aynı oyuncu aynı oyuncuya kaç kez faul yapacak?"
Bahattin Duran: "Nielsen'in kesinlikle sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci sarı kart olur muydu?"
Deniz Çoban: "İkinci sarı kart olmazdı."
Bahattin Duran: "Maçın hikayesinde sarı kart."
- 15
KART YANLIŞ MI?
Dakika 49 Dennis'in gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Hocam bu da yanlış oldu. Ne kontrolsüz faul var ne taktik faul var ne umut vaat eden atağın engellenmesi söz konusu. Kör alanda yapılan bir faul, Szymanski'nin omzuna bir müdahale böyle sarı kart olmaz."
Deniz Çoban: "Faulü tartışırız. Kart hiç aklıma gelmez."
Bahattin Duran: "Sarı kart gösterilecek maddelerden hiçbirisine uyduramadım. Benim için de yanlış bir sarı kart oldu."
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- 16
3. GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
Oğuz Aydın'ın golünden önce faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Burada bir faul varsa. Siyah-beyaz nitelikte bir faul varsa VAR hakemi buna müdahale edebilirdi. Burada ne olmuş? Çağlar, topu alırken küçük bir kontakt oluşuyor. Kramponunu ucu, rakibinin kramponunun üzerinde bir görüntü var. Atak fazıyla ilgili değerlendirmemi yaptım, içinde olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi müdahalesini gerektiren bir müdahale bence yok. Takdir yetkim burada faul olmadığı yönünde. Hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Bence faul yok. Çağlar bu ayağını niye büktü, basmak için mi, basmamak için mi?"
Deniz Çoban: "Hakemin takdir yetkisinde. Bence VAR karışmaz ama ben bu temasın faul olduğunu düşünüyorum. Şurada yerdeki destek ayağına, kramponunun ucuyla basıyor. Bence faul. Bülent Hocama göre değil. O yüzden VAR karışmaz. Bence faul diyorum. Böyle bir pozisyon için asla hakemi eleştiremem. Pozisyonun şekli itibariyle ile çok rahat yakalanacak bir pozisyon değil."
Bahattin Duran: "Bence de ayağının ucu takılıyor ama ben de faul olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru. Faul bile çıksa VAR müdahalesi çıkmayacağını anlattılar. Devam kararının doğru buluyorum. Golün nizami olduğunu düşünüyorum."
- 17
ZUFIC'İN KIRMIZI KARTI
Dakika 70 Kaleci Sandro Zufic'in kırmızı kartı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Biraz öncekine benzer bir şey olduğunu düşündü sanıyorum Sandro Zufic. İtiaz etti ve bayağı da uzattı. Burada hiç öyle bir şey yok. Tam aksine, topa vurduktan sonra dikkatsiz davranan Fenerbahçeli oyuncu. Ayağına basılması söz konusu değil. Hocanın gördüğü kırmızı kart doğru."
Deniz Çoban: "Bu hareketi kırmızı kart. Önce sarı kart gösteriyor, sonra atıyor. Attığında ne yapıyor, aynı hareketi yapıyor. Birinci sarı kart gördüğü hareket ile kırmızı kart gördüğü hareket aynısı bence. İki hareketin ne farkı var?"
Bahattin Duran: "Sonuçta kırmızı kart doğru."
- 18
HELINTON'UN HAREKETİ
Heliton'un Dzeko'ya müdahalesinde kart olmalı mıydı?
Deniz Çoban: "Kulağını tıraş etmiş. Ayak oraya kadar kalkmışsa, bunun sarı karttan başka kurtarırı yok. Hakem temas etmediğini düşünüyor ama orayı tıraş ediyor."
Bülent Yıldırım: "Burada temas varsa, endirekt serbest vuruş veremezsiniz. Verilmesi gereken sarı kart."
Bahattin Duran: "Direkt serbest vuruş ve sarı kart olmalıydı."
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- 19
TAÇ ATIŞLARI
Göztepe'nin son dakikalardan taç atışı için yorumunuz nedir?
Deniz Çoban: "Hakem başından sonuna ısrarla oyuncuya, düdük de çalarak oradan değil buradan atacaksın diyor. Düdük çalıyor. Oyun kuralları çok açık. Bu pozisyon, oyunun son dakikaları, aynı takıma tekrar kullandırıyor, pozisyon ve gol olsa bir sezon boyunca konuşulur. Bu kadar açıkken kural neden uygulamıyorlar?
Bülent Yıldırım: "Çok yanlış risk aldı burada. Burada topu Fenerbahçe'ye vermesi lazımdı."