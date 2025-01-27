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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Üsküdar'da yangın: 2 ölü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kahreden yangın! Bu alevler 2 canı aldı!

        İstanbul'da, Üsküdar'daki bir gecekonduda çıkan yangının ardından olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, evde kalan 33 yaşındaki Engin Y. ve 38 yaşındaki İsmail T.'nin cansız bedenleriyle karşılaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
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        İstanbul Üsküdar'daki, Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak'ta, 19 Ocak'ta saat 03.15 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı.

        Gecekondudan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

        İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gecekonduda kalan Engin Y. (33) ve İsmail T.'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Cenazeler, evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        "ÇOCUKLAR TAMAMEN YANMIŞ"

        Olay yerine gelen Engin Y.'nin arkadaşı Yüksel Aydın, "Mahalle duman altı. İtfaiyeleri görünce, dayımın oğlu arayıp haber verdi. 'Yangın çıkmış Engin'lerin o tarafta' diye. Çocuklar tamamen yanmış, paramparça olmuş. Çocuk ölmeden bir saat önce geldi, benden 100 lira borç istedi. 'Karnım aç, tüpü yeni değiştirdim. Bana 100 lira ver de çay demleyeceğim, ekmek alacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

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