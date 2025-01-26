Çalışanları suçladı! Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkmaya başladı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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TUTUKLU SAYISI 15'E ÇIKTI

DHA'nın haberine göre böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

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Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Otel sahibi Halit Ergül

5 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel’ine yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

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OTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı. Halit Ergül, hem savcılık hem de mahkemedeki ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Ergül, aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu ve yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını söyledi.

KENDİSİ HARİÇ HERKESİ SUÇLADI

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre de Ergül ifadesinde kendisi hariç herkesi suçladı. Ergül, tüm departmanların kendi şefleri olduğunu söyleyerek bu kişileri suçladı. Ergül, mutfaktaki tüm elektrikli eşyalardan aşçıbaşının sorumlu olduğunu söyleyerek, "Mutfakta gece kahvaltı hazırlanması için 4 kişi görev yapıyordu. Oradaki malzemelerin sorumluluğu onlara aittir" dedi.

Ergül, otelin elektrikçisi ile ilgili de, "Ben elektrikçi ile yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur" ifadelerini kullandı. "YANGIN ALARMI HASAR ALINCA ÇALIŞMADI" Danışmanlık şirketi hakkında da konuşan Ergül, "Bir danışmanlık şirketinden denetim için hizmet aldık. Bana denetimlerde bir eksiklik olduğuna dair herhangi bir bilgi söylemediler. Otelin yangın merdivenleriyle ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi de paylaşmadılar. Otel 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Yangına karşı her türlü denetim alınmıştı. Otel 1998 yılında yapıldı. O dönemde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sisteminin yapılması gerektiğine dair bir şey söylenmedi bana. Yangın alarmı yangın başladığında hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Her odada kaçış planları vardı. Işıklı yol gösteren tabelalar da vardı" iddiasında bulundu. "TAŞERON FİRMA YANGIN İKAZLARINDAN SORUMLU" Ergül'ün suçlamada bulunduğu otelin elektrikçisi ise ifadesinde "Ben orada yangın ikazlarından sorumlu değilim. Ben elektrikçiyim. Otelin yangın ikazlarıyla alakalı taşeron bir firma buranın denetimini üstlenmektedir. Adını bilmiyorum otelin sahibi bilir. Benim kendi yetkilim bana ne derse ben onu yaptım" dedi. "EN SON 15 ARALIK'TA DENETLENDİ" DHA'da yer alan habere göre de savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden Ergül, “En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur” dedi. Ergül, yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu belirterek, anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerektiğini ve gece kahvaltıyı hazırlamak için 4 kişinin görev yaptığını söyledi. Ergül, otelde bulunan elektrik butonlarının çalıştığını ve otelde görevli elektrikçi ile birlikte yangın butonlarının kontrolünü yaptığını ifade etti.

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ ADLİYEDE AA'da yer alan habere göre de Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.