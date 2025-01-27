Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
Hatay'da, 19 yaşındaki Muhammet Akın E., yolun karşısına geçen 3 kişiye çarptı. 4 kişinin bir anda yere serildiği kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 46 yaşındaki Emine Ö., hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor
Hatay'da kaza, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki motosiklet, Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ VE 3 YAYA YARALANDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.