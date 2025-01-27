"Boş kalori" kavramını duydunuz mu? Her gün tükettiğiniz bu gıdaların hiçbir besin değeri olmayabilir!

Her gün tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerin gerçekten ne kadar sağlıklı olduğunu hiç düşündünüz mü? "Boş kalori" kavramı, enerji verirken vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin ögelerinden yoksun olan ürünleri tanımlar. Sağlıklı yaşam için bu alışkanlıkları değiştirmek, düşündüğünüzden daha kolay olabilir!