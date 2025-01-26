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        Haberler Dünya Ortadoğu MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi

        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, yeni yönetimle kritik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rejimin devrilmesinden 5 gün sonra Suriye'ye giden Fidan, ikinci ziyaretini gerçekleştirdi ve Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Kalın, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile de görüştü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:33
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        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

        Suriye'deki Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

        MİT Başkanı Kalın Şam'da
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        KALIN’IN İKİNCİ ZİYARETİ

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından 12 Aralık’ta Şam'a bu düzeydeki ilk ziyareti gerçekleştirmişti. Ziyaretinde Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın'a Şara eşlik etmiş ve kendi kullandığı aracı ile devrimin yaşandığı Şam'ı gezdirmişti.

        Bugünkü ziyaret Kalın’ın yeni dönemde Şam’a ikinci ziyareti oldu.

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        FİDAN’IN ZİYARETİ

        Esad sonrası Suriye ile diplomatik ilişkilerini sıcak tutan Türkiye'nin bu dönemde Şam'a ikinci önemli ziyareti de Dışişleri Bakanı düzeyinde olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık’ta gittiği Şam'da Ahmed Şara ile bir araya gelerek Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele konusunda önemli mesajlar vermişti. Şara Kalın gibi Fidan'ı da sıcak karşılamış ve iki isim Esad rejiminde sivillere yasak olan Kasyun Dağı’nda çay içmişti.

        SURİYE'DEN İLK ZİYARET

        Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak’ta Türkiye'ye gelmişti. Mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşen Şeybani'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabul etmişti.

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