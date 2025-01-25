Bolu'da vefat eden insanların yakınlarının telefonunu bulup dalga geçenlere soruşturma

Bolu'da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bolu'da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şahısların tespiti için talimat verildi.

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BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.



Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 25, 2025

BİR SORUŞTURMA DA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlattı.