Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Antalya Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Siyah-Beyazlılarda gol 79. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Antalyaspor'un golünü 85. dakikada Erdal Rakip kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32 yaparken Antalyaspor ise 22 yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş bir sonraki haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SAKATLANDI Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

REKLAM İkinci yarıda ise Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı. Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Emirhan yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu. MUSRATI VE RAFA SILVA, SİVASSPOR MAÇINDA YOK! Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a kötü iki haber geldi. Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı. Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.

REKLAM Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti. 13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 38. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı. 42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 55. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp direğin üstünden auta çıktı. 72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti. 79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 83. dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine ortasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda gole kaleci Mert Günok izin vermedi. 85. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin sol kanada gönderdiği uzun pasta Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.