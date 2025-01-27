Tüm otel ve restoranlar “az tehlikeli” sınıfında

Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında otelde çalışan hemşire Dilara Ermanoğlu, aşçı Eslem Uyanık, aşçı Esra Nazik ve garson Şevval Şahin de bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre yangın otelin restoran bölümünde çıktı. Yangın dolayısıyla otel ve lokantalardaki iş sağlığı ve güvenliğinin de masaya yatırılması gerekiyor.

2012 yılında çıkartılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Kanuna göre, işyerleri “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Kanun uyarınca iş yeri sınıfları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda belirleniyor. Nitekim, 3 Ocak 2025 tarihinde, sınıflamaya yeni eklenen kodların tehlike sınıflarının görüşülmesi amacıyla yapılan komisyon toplantısına Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu ve Memur Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı.

OTEL VE LOKANTADA AYRIM YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan işyeri tehlike sınıfları listesine göre, her türlü otel ve lokantalar “az tehlikeli” sınıfta yer alıyor. Müşterilerine restoran hizmeti veren ile vermeyen veya herhangi bir pansiyon ile yüzlerce yatak kapasitesi bulunan otel arasında ayrım bulunmuyor.

Aynı durum lokantalar için de geçerli. Dondurmacı veya seyyar yemek servisi yapılan lokanta ile binlerce kişi için yemek hazırlanan imalathaneler ve retoranlar arasında ayrım yapılmıyor. Bunların hepsi de az tehlikeli sınıfta değerlendiriliyor.

Restoranı bulunan oteller ile yüksek kapasiteli restoranlarda yoğun bir şekilde basınçlı kaplar ve elektrikli cihazlar kullanılıyor. Yüzlerce kişi için yemek hazırlanan ızgara ocakları, kızartma yapılan alanlar yangın tehlikesi içeriyor. REKLAM İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR Kanuna göre işverenin işyerinde acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında yükümlülükleri bulunuyor. Acil durumlarda mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatlar yaptırmak, ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak işverenin görevleri arasında bulunuyor. TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTIYOR İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırmak gerekiyor. REKLAM İşveren işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri ile ilgili görevlendirilen kişiler konusunda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirmek zorunda. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlaması, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen kişileri çalıştırmaması gerekiyor.

İŞÇİLERİN ÇALIŞMAMA HAKKI VAR Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olan kurul kararlarını uygulamak zorundadır. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar bu kurula, kurulun bulunmadığı 50’den az işçinin çalıştığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini, gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul acilen toplanarak durumu tutanakla tespit eder. Kurulun aldığı karar çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile diğer hakları saklıdır. REKLAM Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda kurula veya işverene başvurmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk edebilir. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmesini feshedebilirler. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili