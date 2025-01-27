GÖRÜNTÜLER UMUT VERİCİ

Kamera sistemleri ile iklim değişikliği, su sıcaklığına göre köpek balıklarının davranışları da kameralar sayesinde takip ediliyor. Ayrıca kameralar, kum köpek balıklarını avlamak isteyenlere karşı koruyucu tedbir niteliği taşıyor.