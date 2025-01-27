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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemin çöktü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!

        İstanbul'da, 80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemini çöktü. Belediye ekiplerinin inceleme yaptığı gecekondu mühürlendi. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:21
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        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
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        İstanbul Beykoz'daki Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık (80), gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı.

        İHBARDA BULUNMADI

        DHA'daki habere göre odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı. Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi.

        EVİN ZEMİNİ BOŞ VE TOPRAK

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        Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

        "3-4 KEZ SEL BASTI"

        Daha önce evinde sel baskını olduğunu belirten Fatma Çıdık, "Burayı daha önce 3-4 kez sel bastı ama hiç çökmemişti. İlk defa çöktü, çok korktum. Evi vefat eden eşim yaptırmıştı" dedi.

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