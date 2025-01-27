Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun 'bebekler kötü muamele görüyor' iddialarına inceleme! | Son dakika haberleri

        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun 'bebekler kötü muamele görüyor' iddialarına inceleme!

        Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren ayrıntıların şoku sürerken İstanbul'da feci bir iddia ortaya çıktı. Olayda özel bir hastanede çalışan doktor, çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu öne süren paylaşımlarda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de iddialar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu.

        DHA'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

        TEHDİT EDİLDİĞİNİ DE ÖNER SÜRDÜ

        İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

        REKLAM

        Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

        Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Habertürk Anasayfa