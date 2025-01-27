Geri adım geldi: Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü

Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen sığınmacıları taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan sığınmacı konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.

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Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.

Kolombiya liderinden Trump'a sert suçlama

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönelttiği suçlamalara ilişkin, "Senin petrolünü sevmiyorum. Açgözlülüğün insan türünü yok edecek." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması getirmesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

X sosyal medya platformundan Trump'a kapsamlı şekilde cevap veren Petro, şunları ifade etti:

"ABD'ye seyahat etmeyi pek sevmiyorum, biraz sıkıcı ama itiraf etmeliyim ki orada değerli şeyler de var. Washington'da siyahların yaşadığı mahallelere gitmeyi seviyorum. Başkentte siyahlar ile Latinlerin arasında barikatlarla dolu engeller gördüm. Bunun saçmalık olduğunu düşündüm çünkü onların birleşmeleri gerekiyor. ABD tarihinde benim kanımdan olan Sacco ve Vanzetti unutulmazdır. Onları yakından takip ediyorum. İşçi liderleri olarak elektrikli sandalye ile öldürüldüler. ABD'de ve benim ülkemde hala faşistler var."

Trump'a yönelik eleştirilerini sert dille sürdüren Petro, şunları kaydetti:

"Senin petrolünü sevmiyorum. Açgözlülüğün (Trump), insan türünü yok edecek. Belki bir gün, gastritime rağmen kabul ettiğim bir kadeh viski eşliğinde bu konuyu açık yüreklilikle konuşabiliriz ama bu zor çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz. Oysa ben öyle değilim ve hiçbir Kolombiyalı da değil. Eğer inatçı birini tanıyorsanız o da benim, nokta. Ekonomik gücünüz ve kibrinizle (askeri darbeyle görevinden indirilen eski Şili Devlet Başkanı Salvador Allande) Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz ama ben hukukumla ölürüm. İşkenceye ve size direnirim."

Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın kararlarını destekleyenlere ve kendisini eleştirenlere seslenerek, "Kolombiya'nın yanında köle tacirleri istemiyorum. Zaten birçoğuna sahiptik ve kendimizi kurtardık. Kolombiya'nın yanında özgürlük sevdalılarını istiyorum. Eğer bana eşlik etmezseniz başka yere giderim. Kolombiya, dünyanın kalbidir ve siz bunu anlamadınız. Burası sarı kelebeklerin, Remedios'un güzelliğinin ve aynı zamanda Aureliano Buendia albaylarının ülkesidir. Ben de onlardan biriyim, belki de sonuncusuyum." görüşünü paylaştı.

Trump'a eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'u anımsatan Petro, "Özgürlüğümü sevmiyorsan tamam. Ben beyaz köle sahiplerinin elini sıkmam. Ben Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının ve dua ettiğim ABD'nin siyah ve beyaz köylü çocuklarının elini sıkıyorum. Onlar, ABD'nin gerçek sahipleri ve ben onların önünde diz çöküyorum, başka hiç kimsenin önünde değil. Beni yerimden edin başkan, Amerika ve insanlık elbette cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Kolombiya, artık kuzeye bakmayı bıraktı"

Ülkesinin tarihine atıfta bulunan Petro, Kolombiya'nın artık dünyaya baktığını ve kuzeye bakmayı bıraktığını vurguladı.

Petro, Kolombiya halkının kanının, Kurtuba Emirliği'nin, Akdeniz'in Latin Romalılarının, Atina'da cumhuriyeti ve demokrasiyi kuranların kanından geldiğini vurgulayarak, "Kanımızda sizin tarafınızdan köle haline getirilen direnişçi siyahların da izleri var. Kolombiya, Washington'dan önce Amerika'nın, tüm Amerika'nın ilk özgür bölgesidir. Benim ülkem, Mısır firavunları zamanından kalma kuyumcuların ve Chiribiquete'deki dünyanın ilk sanatçılarının ülkesidir." ifadelerini kullandı.

"Bize asla hükmedemeyeceksiniz"

Petro, Trump'a Panama Kanalı'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bize asla hükmedemeyeceksiniz. Topraklarımızda özgürlük diye haykırarak at koşturan ve adı Bolivar olan savaşçı bize karşı çıkıyor. Halkımız biraz ürkek, naif ve sevgi dolu ama bizden zorla aldığınız Panama Kanalı'nı nasıl geri alacaklarını bilecekler. Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen iki yüz kahraman, öldürdüğünüz Bocas del Toro'da (Panama'da bir şehir), bugünkü Panama'da, eski adıyla Kolombiya'da yatıyor. Bir bayrak yükseltiyorum ve Gaitan'ın dediği gibi, tek başıma kalsam bile, sizin büyük büyükbabanızın bilmediği ama benim bildiğim Amerika'nın onuru olan Latin Amerika onuru ile yükseltilmeye devam edecektir. ABD'nin sayın mülteci başkanı, ablukanız beni korkutmuyor çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın kalbidir. Güzelliği benim kadar sevdiğinizi biliyorum, ona saygısızlık etmeyin ve o size şirinliğini getirecektir."

Ne olmuştu? Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti. Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti. Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı. ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti. Petro ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.