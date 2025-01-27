Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
Tokat'ta, 40 yaşındaki Onur A., tartıştığı arkadaşı 44 yaşındaki Murat Tercüman'ı baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkıp, "Ben adam öldürdüm" diye bağıran Onur A., gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Tokat'ın Zile ilçesindeki olay, Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. Onur A. (40), arkadaşı Murat Tercüman’a (44) ait eve gitti.
İKİ ARKADAŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI
DHA'daki habere göre burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.
"BEN ADAM ÖLDÜRDÜM"
Onur A. evdeki baltayı alıp, Murat Tercüman’a saldırdı. Sokağa çıkan Onur A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, Murat Tercüman’ın cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Hayatını kaybeden Murat Tercüman, 44 yaşındaydı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.