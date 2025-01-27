Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
İstanbul'da, düğünde takı törenini erkene almak isteyen damat tarafı ile kız tarafı arasındaki kavga çıktı. Kavga, polis müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı
İstanbul Esenyurt'ta olay, dün saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan nikah salonunda meydana geldi.
"TAKI TÖRENİNİ ERKENE ALALIM"
DHA'daki habere ve iddiaya göre, damat tarafı, aynı gün 2 düğün olduğu için takı töreninin erkene alınmasını istedi.
KAVGA SOKAĞA TAŞTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ
Takı töreni erkene alınmayınca gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Nikah salonunda başlayarak sokağa kadar taşan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.