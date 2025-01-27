Danimarka Başbakanı, İskandinav liderleri akşam yemeğinde evinde ağırladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İskandinav meslektaşlarını akşam yemeği için evine davet etti ve bu anlara ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dün akşam İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

REKLAM advertisement1

İskandinav liderlerin buluşması Danimarka Başbakanı Frederiksen'in evinde gerçekleşti, Frederiksen yemekte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sade bir akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin Danimarka yemeği olan 'smörrebröd' yediği görüldü.

"MESLEKTEŞLARIMI EVİMDE YEMEĞE DAVET ETTİM"

Frederiksen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"Herkese merhaba. Buradan kısa bir durum özeti. Başbakanlık'ta yaptığımız toplantının ardından bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten gelen İskandinav meslektaşlarımı evimde yemeğe davet ettim.

Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk. Ve içinde bulduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikle birlikte, ittifaklar ve dostluklar daha da önemli hale geldi.

"DÜNYADAKİ DURUMUN İNSANDA GÜVENSİZLİK HİSSİ YARATABİLECEĞİNİ DUYUYORUM"

Bugünkü görüşmemizde bölgesel savunma ve güvenlik işbirliğimizi ele aldık. Durumun ciddiyetini paylaşıyoruz. Savunma ve güvenliğin Danimarka'da, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'nın geri kalanında yüksek önceliğe sahip olmaya devam edeceği ve devam etmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphem yok.

Birçok kişiden -ki bana yazanlarınız da dahil- dünyadaki durumun insanda güvensizlik hissi yaratabileceğini duyuyorum. Anlıyorum. Danimarka'nın yalnız olmadığını unutmamalıyız. Değerlerimizi paylaştığımız birçok yakın müttefikimiz var. Ve bizi daha da güçlü hale getirme yolunda hızla ilerlediğimiz bir kıtaya aitiz. Bu, hükümet için ve Başbakan olarak benim için önemli bir görev. Bu durum askeriye için de ekonomik ve teknolojik açıdan da geçerli."

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, İskandinav liderlerin buluştuğu akşam yemeğinde Grönland ve ABD Başkanı Donald Trump gibi konular da ele alındı.

"TEŞEKKÜRLER METTE"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir kare paylaştı.

Støre mesajında, "Bu akşam Kopenhag'da Mette Frederiksen, Ulf Kristersson, Alexander Stubb ve ben akşam yemeğinde buluştuk. Akşam yemeği daveti için teşekkürler Mette. Çalkantılı dönemlerde, İskandinav ülkeleri arasındaki iş birliği özellikle değerlidir." ifadelerini kullandı.