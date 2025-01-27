Mersin'de kan donduran olay, alınan bilgiye göre Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen, dedesiyle aynı ismi taşıyan torunları Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

REKLAM advertisement1

KATİL TORUN OLAY YERİNDEN KAÇTI AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı. .png Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GEÇEN HAFTA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ Hüseyin A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.