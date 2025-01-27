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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!

        Mersin'in Mut ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki Hüseyin A., kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:00
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        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
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        Mersin'de kan donduran olay, alınan bilgiye göre Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen, dedesiyle aynı ismi taşıyan torunları Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KATİL TORUN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

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        Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        GEÇEN HAFTA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

        Hüseyin A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

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        #Mersin
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