Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına müjde! - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına müjde!

        Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya iki takviye birden düşünen sarı-kırmızılıların gündemine gelen İlkay Gündoğan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de üst üste iki sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon kadrosu için çalışmaları da başlamış durumda.

        • 2

          Sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların geniş listesi de oluşturuldu.

        • 3

          Kış transfer döneminde de gündeme gelen İlkay Gündoğan'ı gündemine alan Galatasaray'ın taraftarını heyecanlandıran gelişmeler de yaşanıyor.

        • 4

          Katalan ekibinin teknik direktörlüğüne Hansi Flick getirilirken bu hamlenin ardından İlkay Gündoğan'ın da kadroda kalması bekleniyordu.

        • 5

          Barcelona'daki geleceği özellikle yıllık ücreti tartışma konusu olan İlkay, EURO 2024'te ter dökerken Barcelona gündemi ise hareketlendi.

        • 6

          Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz Transfer döneminde İlkay Gündoğan'a gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

        • 7

          Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la yollarını ayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, 33 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi.

        • 8

          Ancak Barcelona'nın İlkay'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

        • 9

          Barcelona'nın ekonomik olarak önceliğinin maaş tablosunda yer açmak olduğu ifade edildi.

        • 10

          Haberde ayrıca takımdaki birkaç futbolcu dışındaki diğer isimlere gelen tekliflerin de değerlendirileceği aktarıldı.

        • 11

          Manchester City'den bonservis bedeli olmadan transfer edilen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması durumunda Finansal Fair Play kurallarına göre elde edilecek transfer gelirinin net olarak artı yazacağına dikkat çekildi.

        • 12

          İlkay Gündoğan, Barcelona'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alıyor.

        • 13

          Uzun yıllar top koşturduğu Manchester City'den ayrılarak Katalan devine transfer olan İlkay bu sezon 49 maçta forma giyerken 5 gol attı; 13 golün de hazırlayıcısı oldu.

        • 14
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Julian Assange serbest bırakıldı
        Julian Assange serbest bırakıldı
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        Habertürk Anasayfa