İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına müjde!
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya iki takviye birden düşünen sarı-kırmızılıların gündemine gelen İlkay Gündoğan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor
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Süper Lig'de üst üste iki sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon kadrosu için çalışmaları da başlamış durumda.
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Sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların geniş listesi de oluşturuldu.
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Kış transfer döneminde de gündeme gelen İlkay Gündoğan'ı gündemine alan Galatasaray'ın taraftarını heyecanlandıran gelişmeler de yaşanıyor.
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Katalan ekibinin teknik direktörlüğüne Hansi Flick getirilirken bu hamlenin ardından İlkay Gündoğan'ın da kadroda kalması bekleniyordu.
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Barcelona'daki geleceği özellikle yıllık ücreti tartışma konusu olan İlkay, EURO 2024'te ter dökerken Barcelona gündemi ise hareketlendi.
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Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz Transfer döneminde İlkay Gündoğan'a gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
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Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la yollarını ayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, 33 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi.
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Ancak Barcelona'nın İlkay'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.
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Barcelona'nın ekonomik olarak önceliğinin maaş tablosunda yer açmak olduğu ifade edildi.
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Haberde ayrıca takımdaki birkaç futbolcu dışındaki diğer isimlere gelen tekliflerin de değerlendirileceği aktarıldı.
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Manchester City'den bonservis bedeli olmadan transfer edilen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması durumunda Finansal Fair Play kurallarına göre elde edilecek transfer gelirinin net olarak artı yazacağına dikkat çekildi.
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İlkay Gündoğan, Barcelona'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alıyor.
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Uzun yıllar top koşturduğu Manchester City'den ayrılarak Katalan devine transfer olan İlkay bu sezon 49 maçta forma giyerken 5 gol attı; 13 golün de hazırlayıcısı oldu.
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