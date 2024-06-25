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        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia'nın değeri 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi - Teknoloji Haberleri

        Nvidia'nın değeri 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi

        Geçen hafta kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en değerli şirketi haline gelen Nvidia, art arda üç işlem günü boyunca toplam yüzde 13 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 08:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:31
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        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
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        Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış baskısı sürerken, geçen hafta cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia'nın hisseleri, bugün de yüzde 7'ye yakın geriledi.

        Pazartesi günü yüzde 6,7 düşüşle hisse senedinin 118,11 dolara gerilemesiyle çip üreticisinin yılın ikinci en sert düşüşünü yaşadı. Nvidia’nın düşüşü, yapay zeka bağlantılı çip üreticileri ve diğer teknoloji şirketlerinin de düşüşünü beraberinde getirdi.

        Forbes verilerine göre son 3 günlük süreçte düşüş sürerken Nvidia'nın değeri 400 milyar dolardan fazla düştü.

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        MICROSOFT'U GERİDE BIRAKMIŞTI

        California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle geçtiğimiz hafta kısa süre de olsa Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

        Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, geçen hafta salı günü hisse başına 135,96 dolara yükselmiş, şirketin toplam piyasa değeri 3,34 trilyon dolara ulaşmıştı.

        Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını almıştı.

        Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

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