Nvidia'nın değeri 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi

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Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış baskısı sürerken, geçen hafta cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia'nın hisseleri, bugün de yüzde 7'ye yakın geriledi.

Pazartesi günü yüzde 6,7 düşüşle hisse senedinin 118,11 dolara gerilemesiyle çip üreticisinin yılın ikinci en sert düşüşünü yaşadı. Nvidia’nın düşüşü, yapay zeka bağlantılı çip üreticileri ve diğer teknoloji şirketlerinin de düşüşünü beraberinde getirdi.

Forbes verilerine göre son 3 günlük süreçte düşüş sürerken Nvidia'nın değeri 400 milyar dolardan fazla düştü.

REKLAM MICROSOFT'U GERİDE BIRAKMIŞTI California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle geçtiğimiz hafta kısa süre de olsa Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, geçen hafta salı günü hisse başına 135,96 dolara yükselmiş, şirketin toplam piyasa değeri 3,34 trilyon dolara ulaşmıştı. Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını almıştı. Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.