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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Mustafa Denizli: Fenerbahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:47
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        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "KALİTELİ AYAKLARI SAYESİNDE KAZANDI"

        Fenerbahçe'nin 2. yarı şartlar itibarıyla en zordu deplasmanı buydu. F.Bahçe'nin 7 tane stoper özellikleri taşıyan futbolcusu görev yapamıyor. Defans hattında taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor ancak kaliteli ayakları sayesinde maçı kazandı. Böyle bir ortamda Fenerbahçe ilk yarı çok akıllı oynadı. İkinci yarı baskı yedi ve hatalar da yaptı. Fenerbahçe'nin hatası topu oyuna sokmada başlıyor. Önce Dzeko, Talisca ve Tadic gibi bütün topu alabilen oyuncular varken; İrfan Can'ın Kostic, Levent veya Oğuz'la oyunu topa sokmasıyla F.Bahçe baskı yedi.

        "F.BAHÇE GÜVEN KAZANDI"

        Fenerbahçe bu maçı benim tahminimden daha rahat geçti. Maçı kazanarak güven de kazandı. Fenerbahçe'nin grafiği bundan sonra yukarıya doğru evrilir. Zor bir deplasmanı atlattı. Haftaya Galatasaray Rize'ye gidiyor, Fenerbahçe içeride oynuyor.

        "SZYMANSKI'YE YAPILAN HAREKET KIRMIZI KARTLIK"

        Sebastian Szymanski'ye arkadan bir tekme teşebbüsü vardı. Bilerek yapılıyor ve bu kırmızı kartlık bir hareket. VAR niye uyarmadı, bu darbeyi çok ciddi bir şekilde almadı diye mi değerlendirdi? Kasten yapılan bir hareket.

        "OYUNA SOKMADA ZORLANMAMALI"

        Fenerbahçe 6 şut atmış 4'ü isabetli ve buradan 2 gol çıkarmış. Topa sahip olan Alanyaspor ise 4 şutta 1 isabet bulmuş. Bu F.Bahçe'nin oyun mantaliesini çok net gösteriyor. Fenerbahçe topu oyuna sokma konusunda zorlanmamalı. Oynanan topların tamamını Dzeko ve Talisca aldı.

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