Fenerbahçe'den Galatasaray-A.Demirspor maçı sonrası açıklama: Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular 30. dakikada yedek kulübesiyle görüştü ve yaklaşık 3-4 dakika sonra soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

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Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,



Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,



Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve… https://t.co/0aLujfLAWT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2025

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN TEPKİLER!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

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Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz ! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirlettiyorlar ! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz ! — Hulusi Belgu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@HulusiBelgu) February 9, 2025

Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir." dedi.

Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir. — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) February 9, 2025

MOURINHO'DAN PAYLAŞIM

Jose Mourinho, kendi Instagram hesabından Galatasaray-Adana Demirspor maçından bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım: