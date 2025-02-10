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        Trump: Gazze'yi satın alacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi satın alıp sahiplenmeye kararlı olduğunu, ancak yeniden inşa çabalarına yardımcı olmak için bölgenin bazı kısımlarını Orta Doğu'daki diğer devletlere verebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 01:31
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        Trump: Gazze'yi satın alacağım
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        ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a, Eğitim ve Savunma Bakanlıkları'ndaki israfı araştırması talimatını vereceğini açıkladı.

        Trump, Fox News'in sunucusu Bret Baier ile yaptığı özel Super Bowl öncesi röportajda, ünlü milyarder girişimcinin bürokrasiyi azaltma sözünü yerine getirmede güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

        Trump "O bundan bir kazanç sağlamıyor. Hatta bunu yapmaya nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum" dedi.

        Trump "Çok yakında ona söyleyeceğim… Gidip Eğitim Bakanlığı'nı kontrol etsin. Aynı şeyi orada da bulacak. Sonra orduya geçeceğim. Hadi orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suistimal tespit edeceğiz ve halk beni bunun için seçti." açıklamasında bulundu.

        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalarda bulunmuştu ve Filistinlileri komşu ülkelere taşıma fikrini geliştirme niyetinde olduğunu açıkça dile getirmişti.

        Dünya kamuoyuna oturan açıklamasında Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söyledi. ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den taşınması yönündeki fikrini yineledi ve bunu geliştireceğini dile getirdi. Trump, Filistinliler Gazze'den ayrıldıktan sonra bölgede "uzun vadeli" bir ABD mülkiyeti olacağını öngördüğünü söyledi. ABD'nin Gazze topraklarını nasıl ve hangi yetki altında ele geçirebileceğini açıklamadı.

        ABD Başkanı, Gazze'yi "ölüm ve yıkımın sembolü" olarak adlandırmış ve insanların oraya geri dönmek istemelerinin tek nedeninin gidecek başka yerleri olmaması olduğunu söylemişti. Gazze'de yaşayan 1,8 milyon Filistinlinin "insani kalplere" ve "büyük servete" sahip komşu ülkelere taşınması gerektiğini söyleyen Trump, daha önce Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Filistinlileri kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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