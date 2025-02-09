Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42'de Anderson Talisca kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe 54 puana yükseldi ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 2 maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 28 puanda kaldı. Ligin 24. haftasında Alanyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

F.BAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, rotasyona gittiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Erzurumspor FK maçı 11'inden 7 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam; Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un yerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya görev verdi. REKLAM

8 EKSİK! Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. MAÇTAN DAKİKALAR 21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz'un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. Sarı-lacivertlerde Sebastian Szymanski Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü kaydetti.

26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan maç öncesi Alanyaspor ile 400. maçına çıkan Efecan Karaca'ya plaket verildi.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topla buluşan Augusto rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı orta, kale önündeki Hwang'in arkasında kaldı. Rakip takım topu uzaklaştırdı. 67. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken meşin yuvarlağa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı. 77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazandı.