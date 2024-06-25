Ordu'da olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti.

MUHTAR İLE AZA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan (37) ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.