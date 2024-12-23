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        Haberler Dünya ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü | Dış Haberler

        ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını Kızıldeniz'de kim düşürdü?

        ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağı 21 Aralık tarihinde Kızıldeniz'de düştü, uçakta bulunan 2 pilot güvenli kaçış sistemini kullanarak uçak isabet almadan önce kurtulmayı başardı. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre F-18 savaş uçağı USS S. Henry Truman uçak gemisine bağlı görev gücünde yer alan USS Gettysburg kruvazöründen açılan ateş sonucunda düştü. ABD, olayın bir kaza sonucu gerçekleştiğini iddia ederken Husiler uçağın kendileri tarafından düşürüldüğünü ifade etti. Husiler konuyla ilgili detaylı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:47
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        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
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        Geçtiğimiz hafta ABD'ye ait USS S. Henry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e intikal etmiş ve göreve başlamıştı. Uçak gemisi geldiği hafta Husilere yapılan operasyona katıldı. Operasyon sırasında ABD'ye ait bir F/A-18 tipi savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü. ABD uçağın, görev gücünde bulunan USS Gettysburg kruvazörü tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü bildirdi. Husiler ise uçağın kendi operasyonları nedeniyle düştüğünü iddia etti.

        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri "ABD-Birleşik Krallık saldırılarını önlemek amacıyla 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı ile USS S. Henry Truman uçak gemisine bir operasyon düzenledik. Operasyon sırasında tarafımızca fırlatılan seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan

        ABD muhrîpleri (destroyer) ateş açtı. Operasyonumuz sırasında bir F-18 savaş uçağı düştü." dedi.

        Yahya Seri diğer yandan saldırıya ilişkin detaylı bilgiler vererek "Yemen'e saldırmaya çalışan savaş uçakları, uçak gemisini korumak için geri dönmek zorunda kaldı. Sonuç olarak USS S. Henry Truman uçak gemisi uzaklaşmak zorunda kaldı." dedi.

        Yahya Seri'nin yaptığı açıklama ile ABD uçağının nasıl düştüğü biraz daha aydınlanmış oldu. Uçak, muhtemelen Husilere ait seyir füzelerini düşürmeye çalışan USS Gettysburg'un açtığı ateşin F-18 savaş uçağına denk gelmesi nedeniyle düştü. Ancak Husiler uçağın kendileri tarafından düşürüldüğü konusundaki iddialarını sürdürüyor.

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