ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü

Geçtiğimiz hafta ABD'ye ait USS S. Henry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e intikal etmiş ve göreve başlamıştı. Uçak gemisi geldiği hafta Husilere yapılan operasyona katıldı. Operasyon sırasında ABD'ye ait bir F/A-18 tipi savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü. ABD uçağın, görev gücünde bulunan USS Gettysburg kruvazörü tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü bildirdi. Husiler ise uçağın kendi operasyonları nedeniyle düştüğünü iddia etti.

REKLAM advertisement1 Husilerin Sözcüsü Yahya Seri "ABD-Birleşik Krallık saldırılarını önlemek amacıyla 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı ile USS S. Henry Truman uçak gemisine bir operasyon düzenledik. Operasyon sırasında tarafımızca fırlatılan seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan ABD muhrîpleri (destroyer) ateş açtı. Operasyonumuz sırasında bir F-18 savaş uçağı düştü." dedi.

#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/iPx4uuSKqt — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 22, 2024 Yahya Seri diğer yandan saldırıya ilişkin detaylı bilgiler vererek "Yemen'e saldırmaya çalışan savaş uçakları, uçak gemisini korumak için geri dönmek zorunda kaldı. Sonuç olarak USS S. Henry Truman uçak gemisi uzaklaşmak zorunda kaldı." dedi. Yahya Seri'nin yaptığı açıklama ile ABD uçağının nasıl düştüğü biraz daha aydınlanmış oldu. Uçak, muhtemelen Husilere ait seyir füzelerini düşürmeye çalışan USS Gettysburg'un açtığı ateşin F-18 savaş uçağına denk gelmesi nedeniyle düştü. Ancak Husiler uçağın kendileri tarafından düşürüldüğü konusundaki iddialarını sürdürüyor.