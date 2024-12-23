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        Haberler Yaşam TDK'ya göre yılın kelimesi: Kalabalık yalnızlık

        TDK 2024 yılının kelimesini 'kalabalık yalnızlık' olarak seçti

        Türk Dil Kurumu (TDK) 2024 yılının kelimesini 'kalabalık yalnızlık' olarak açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:56
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        Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin iş birliğiyle 2024 yılının kelimesi için başlattığı oylama sonuçlandı.

        TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.

        Oylamaya değer bulunan kelimeler kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, algoritma, yozlaşma, yapay zeka ve dijital yorgunluk olarak belirlendi.

        Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında 2024 yılının kelimesi ve kavramı, kalabalık yalnızlık olarak seçildi.

        Değerlendirme Kurulu, kalabalık yalnızlık kavramına ilişkin "2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

        Araştırmaların sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir."

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        #kalabalık yalnızlık
        #tdk
        #yılın kelimesi
        #Türk Dil Kurumu
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