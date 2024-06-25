WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı

REKLAM advertisement1

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Associated Press'in haberine göre, Assange'ı taşıyan uçak sabah saatlerine Bangkok'a indi.

Julian Assange, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere önce ABD'ye ait Kuzey Mariana Adalarına gitmek için 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrıldı.

YARIN YAPILACAK DURUŞMADA CASUSLUK YASASINI İHLAL ETTİĞİNİ KABUL EDECEK İngiltere ve ABD medyasında yer alan habere göre Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanusun Asya kıyılarına yakın ABD topraklarından Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesinde yarın yapılacak duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek.

AVUSTRALYA'YA GİTMESİNE İZİN VERİLECEK Vatandaşı olduğu Avustralya'ya yakınlığı nedeniyle bu adada yapılacak duruşma sonrası Assange, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'de cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak 62 ay hapis cezasına çarptırılacak. ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Assange'ın dava sonrası Avustralya'ya gitmesine de izin verildi. Anlaşmanın ardından Assange, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Belmarsh Hapishanesinden ayrılarak özel uçakla Kuzey Mariana Adalarındaki Saipan kentine doğru yola çıktı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI DA AÇIKLADI Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Assange'ın İngiltere'den ayrıldığını doğruladı. Albanese, Saipan'daki duruşmada Avustralya'nın Londra Büyükelçisi Stephen Smithin de Assange'a eşlik edeceğini açıkladı. Assange'ın eşi Stella Assange da X hesabından yaptığı açıklamada "Julian serbest." ifadelerini kullanırken Assange'ın uçağa binme görüntülerini paylaştı.

2006'DAN BU YANA ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ 2006: Assange Avustralya'da WikiLeaks'i kurdu. WikiLeaks, hassas veya gizli belgeleri yayınlamaya başladı. 2010: WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlarla ilgili yüz binlerce belge yayınladı. Ağustos 2010: İsveç'te iki kadının cinsel saldırı suçlamasıyla Assange için tutuklama emri çıkarıldı. Yetersiz delil bulunması sebebiyle tutuklama emri geri çekildi. Assange iddiaları reddetti. Eylül 2010: İsveç Savcılığı tecavüz soruşturmasını yeniden açtı. Assange, İngiltere'ye gitmek üzere İsveç'ten ayrıldı. Kasım 2010: İsveç polisi Assange için uluslararası tutuklama emri çıkardı. Aralık 2010: Assange, Londra'da polise teslim oldu ve iade duruşmasına kadar tutuklu kaldı. Yüksek Mahkeme Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Şubat 2011: İngiltere'deki bölge mahkemesi Assange'ın İsveç'e iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Haziran 2012: Assange, iade kararına itiraz etme girişimlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından 19 Haziran'da sığınma talebinde bulunmak üzere Londra'nın Ekvador Büyükelçiliği'ne girdi. Polis, dışarı çıkması durumunda onu tutuklamak için 24 saat nöbet tuttu. Ağustos 2012: Assange'a Ekvador tarafından siyasi sığınma hakkı verildi. Temmuz 2014: İsveç'te mahkeme, Assange hakkında iki kadına yönelik cinsel suçlar iddiasıyla ilgili tutuklama emrini onadı.

Mart 2015: İsveç, Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde sorgulanmasını istedi. Ağustos 2015: İsveç savcıları, zaman aşımı nedeniyle Assange aleyhindeki bazı iddialara ilişkin soruşturmaları düşürdü; tecavüz iddiasına ilişkin soruşturma sürdü. Ekim 2015: Polis, Ekvador Büyükelçiliği önündeki 24 saatlik nöbetine son verdi, ancak Assange'ın çıkması halinde tutuklanacağını söyleyerek, milyonlara mal olduğu tahmin edilen üç yıllık polis operasyonuna son verdi. Eylül 2018: Ekvador Cumhurbaşkanı, ülkesinin ve İngiltere'nin Assange'ın büyükelçilikten ayrılmasına izin verecek yasal bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi. Ekim 2018: Assange, Ekvador'un kendisine sığınma hakkı verdiğinde temel hakları sağlanacağını söylemesi üzerine mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu. REKLAM Nisan 2019: Ekvador hükümeti Assange'ın sığınma statüsünü geri çekti. Londra polisi, Assange'ı 2012 yılında kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle ve ABD yetkilileri adına Ekvador Büyükelçiliği'nde tutukladı. Mayıs 2019: Assange, 2012 yılında kefaletle serbest bırakılmayı kabul etmediği için 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Mayıs 2019: ABD'de Assange için 18 ayrı suçtan 175 yıl hapis cezası istendi. Assange, gizli belgelerin ifşasında o dönem orduda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarına ilişkin bilgi sızdırmasıyla Casusluk Yasası'nı ihlal etmekle suçladı. Kasım 2019: İsveç, Assange hakkındaki cinsel taciz davasını düşürdü. Mayıs 2020: Assange'ın ABD'ye iade davası, pandemi nedeniyle ertelendi. Ocak 2021: İngiltere'de mahkeme, Assange'ın intihar riski bulunduğu gerekçesiyle ABD'ye iadesine ret kararı verdi. Aralık 2021: Londra'daki Yüksek Mahkeme, kararı bozdu. Nisan 2022: Westminster'daki sorumlu mahkeme Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi. Eski İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in onayladığı iade kararına Assange itiraz etti. Temmuz 2022: Assange'ın avukatları 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Şubat 2023: ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkemede görüldü, kararın ileri tarihte verileceği kaydedildi. Mart 2023: Mahkeme ABD tarafından bazı güvenceler verilmezse Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine hükmetti. 25 Haziran 2024: Assange, ABD ile serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Assange, ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.