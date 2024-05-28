Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

Sevdiğimiz bir diziyi kaç kez izlediğimizin bir önemi var mı? Dijital platformlarla birlikte yüzlerce seçeneğimiz olsa da dönüp dolaşıp aynı dizileri izliyoruz. Dizinin başını da sonunu da ezbere bilsek de, onları yine yeniden izlemek muhtemelen bizi hep mutlu edecek. Aslında bilim de bunu söylüyor. Dizi izleyicilerini bile ikiye bölen Rachel ve Ross'un ilişkiye ara verip vermedikleri konusundaki kavgalarını izlemek, daha önce izlemediğimiz bir şeyi izlemekten çok daha kolay ve keyifli...