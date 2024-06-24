Tembellikten kurtulma rehberi: Daha verimli ve dinamik olabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler!
Tembellik, çoğumuzun karşılaştığı ve zaman zaman mücadele etmek zorunda kaldığı bir durumdur. Günlük yaşamın stresi ve yorgunluğu, bizi hareketsizliğe itebilir. Ancak, tembellikten kurtulmak için uygulayabileceğiniz birçok pratik yöntem bulunmaktadır. Peki, hangi yöntemler işe yarayabilir? İşte, tembellikten kurtulmak için uygulayabileceğiniz 8 yöntem!
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Günün yoğun temposunda, birçok kişi zaman zaman tembellik tuzağına düşebiliyor. Bu durum, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda verimliliği olumsuz etkileyebiliyor. Ancak, tembellikten kurtulmak ve daha üretken bir yaşam sürmek mümkün. Haberimizde tembellikten sıyrılmanın ve verimliliği artırmanın bazı etkili yollarını sizin için derledik. İşte, detaylar...
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1. YAPILACAKLAR LİSTESİNİ TEK BAŞINA YAPMAMAK
Yapılacaklar listesi, tek başına işe yarayacak bir yöntem değildir. Bununla birlikte listedeki maddelerin planlamasını da yapmak gerekebilir. Bu planlamalar sayesinde gerçekte ne kadar zamanınız olduğunu görürsünüz ve yapmanız gereken işleri tamamlayabilirsiniz.
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Sadece liste yapıldığında ise yapılacak işler fazla olacağından işleri ertelemekle sonuçlanabilir, hatta hiçbirini yapmama ihtimali artar.
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2. TÜM HAFTA İÇİN BİR PLAN YAPMAK
Her pazartesi sabah kalktığınızda haftanın planını yapabilirsiniz. Bununla birlikte bu planlama, tüm hafta boyunca ne yapacağınız konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca bu program sayesinde, tüm programa uymakta zorlansanız da birçoğu hakkında önden bilgi sahibi olacağınız için, önceliklendirdiğiniz takdirde çoğunu bitirebilirsiniz.
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3. GÜNÜ GERİYE DOĞRU PLANLAMAK
İş ile günlük yaşam arasında denge tutturmak zorlaşıyorsa sabit program üretkenliği yöntemini deneyebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş saatinizi akşam saat 20.30 olarak belirleyip ardından görevleri planlayarak gününüz üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz.
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4. DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI SINIRLANDIRMAK
Tipik dikkat dağıtıcı unsurları gözlemleyin ve ardından bunlara maruz kalmanızı sınırlamaya çalışın. Örneğin, masanızdan dikkatinizi dağıtacak unsurları kaldırın. Bu unsurlar; telefonunuz veya elinizi oyalayacak eşyalar olabilir.
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5. AZ ŞEY YAPMAK AMA HAKKINI VEREREK YAPMAK
''Yeterli vaktim yok, tüm işlerimi tamamlayamam'' diye düşünmek sizi tembelliğe itebilir bu yüzden ihtiyacınız olandan fazlasına evet demeyi bırakmalısınız. Görevlerinizi kendinize göre önceliklendirin, böylelikle daha az şey bitirmiş olabilirsiniz ancak en azından bunları iyi yapmanız sizi rahatlatabilir. İlk durumda hiçbir şey yapmamışken bu yöntemle gün sonunda az ama iyi yaptığınız birkaç iş olacaktır.
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6. POZİTİF KONUŞMAYA ÇALIŞMAK
Negatif konuşmalar bu sebeplerin arkasına sığınarak işleri ertelemenizi sağlar ancak yapacaklarınızı ''benim bu işi halledemiyor olmamın imkanı yok'' gibi motivasyon cümleleriyle tamamlarsanız ve kendinizi bu işi bitirdiğinizde ufak şeylerle ödüllendirirseniz tembelliğinizin de önüne geçebilirsiniz.
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7. PROGRAMA MOLA EKLEMEK
Mola vermemek refahınızı ve genel verimliliğinizi etkileyebilir. Programınızda sık sık ara vermek performansınızı artırabilir ve sizi gelecek görevlere daha iyi hazırlayabilir. Molalarınız sırasında kahve içmek veya yürüyüş gibi egzersizler yapmak, enerjinizi korumanıza ve işinize odaklanmanıza yardımcı olabilir.
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8. KÜÇÜK İŞLERLE VAKİT KAYBETMEMEK
İnsanların geceleri ve hafta sonları çalışmak zorunda kalmalarının nedeni, iş hayatlarının sığlıklarla dolu hale gelmesidir. Yani çok zamanınızı alacak küçük sığ işler sizi gereğinden fazla yorabilir bunun yerine derin ama içerik açısından size katkı sağlayacak işlere yoğunlaşabilirsiniz.
Kaynak: Indeed, Healthline