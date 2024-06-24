5. AZ ŞEY YAPMAK AMA HAKKINI VEREREK YAPMAK

''Yeterli vaktim yok, tüm işlerimi tamamlayamam'' diye düşünmek sizi tembelliğe itebilir bu yüzden ihtiyacınız olandan fazlasına evet demeyi bırakmalısınız. Görevlerinizi kendinize göre önceliklendirin, böylelikle daha az şey bitirmiş olabilirsiniz ancak en azından bunları iyi yapmanız sizi rahatlatabilir. İlk durumda hiçbir şey yapmamışken bu yöntemle gün sonunda az ama iyi yaptığınız birkaç iş olacaktır.