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        Haberler Gündem Güncel TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı

        Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta genç bir kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşması büyük tepki topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:52
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        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı
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        TikTok üzerinden canlı yayın yapan D.Ö.K., 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilen kuzeninden kendisini dudağından öpmesini istedi. Kadın, kendisini yanağından öpen kuzeninden "Ben dudak seviyorum, beni dudağımdan öp" dedikten sonra söyleneni yapan çocuğa "öpmedin yaladın beni" diyerek tekrar kendini öptürdü ve o anları takipçileriyle paylaştı.

        Sosyal medyadan yayılan ve çocuğun istismarı olarak nitelenen görüntüler büyük tepki topladı.

        Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberlere konu olan kadının gözaltına alındığını ve hesabının kapatıldığını duyurdu.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #TikTok
        #cinsel istismar
        #çocuk istismarı
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