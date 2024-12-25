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        Haberler Gündem Güncel Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!

        Balıkesir'de okul servisi ile bir TIR çarpıştı. Feci kazada 28 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:53
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        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
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        Balıkesir'de okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meydana gelen kazada 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3’ünün durumu kritiktir" denildi.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 28 kişi yaralandı.

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        BALIKESİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkesir’de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3’ünün durumu kritiktir" denildi.

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        #son dakika
        #Balıkesir
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