Balıkesir'de okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meydana gelen kazada 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3’ünün durumu kritiktir" denildi.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 28 kişi yaralandı. REKLAM BALIKESİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkesir’de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3’ünün durumu kritiktir" denildi.