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Para sıkıntısıyla baş etme stratejileri

Bugünlerde herkes hesap kitap yapıyor, açıkları kapatmaya çalışıyor. Konu nerede başlarsa başlasın, dönüp dolaşıp mali sıkıntıya geliyor. Para sorununu konuşmak da gerilimi artırıyor. Hem ruh sağlığını hem de fiziksel sağlığı etkileyebilen bu açmazdan çıkmanın yolları olmalı. Finansal anksiyeteyle başa çıkma stratejileri...

Giriş: 08.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:29
Melike Tümer
Haberler Stil Para sıkıntısıyla baş etme, finansal anksiyeteyle başa çıkma stratejileri...
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Bütçenizi denkleştirmekte zorlanıyor musunuz? Kabul edelim, hepimiz bugünlerde biraz (ya da çok fazla) ekonomik kaygı içindeyiz. Ipsos'un yayımladığı son araştırma da bu kaygıyı bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonominin mevcut durumunu ortaya koyan çalışmada katılımcılar dünyanın en büyük sorununu enflasyon, Türkiye'nin en büyük sorununu 'ekonomi' olarak dile getirmiş. Hane gelirinin azaldığını belirten katılımcılar, ağırlıklı olarak 'ekonomik durumumuz kötüydü ve aynı şekilde devam eder' seçeneğini işaretlemiş.

Ekonomik sıkıntı içindeyken, şimdilerde herkes nerelerden küçük kesintiler yapabileceğini hesaplıyor. Kim bilir, belki pizza sipariş ediyorsunuz ve "Acaba bu sefer bahşiş vermesem olur mu?" diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Ya da otel konaklamasında size verilen her hizmeti ödüllendirecek uygun nakit miktarını belirlemek için sürekli hesaplamalar gerektiren, stresli bir yaz tatili deneyimine hazırlanıyorsunuz...

PARA SIKINTISINI KONUŞMAK GERİLİMİ ARTIYOR

Kendini 'finansal psikoterapist' olarak tanımlayan Vicky Reynal tarafından kaleme alınan 'Money on Your Mind: The Psychology Behind Your Financial Habits' (Aklınızdaki Para: Finansal Alışkanlıklarınızın Arkasındaki Psikoloji) adlı kitapta, paranın nasıl her türlü soruna yol açtığını göstermek için bir dizi istatistiğe yer veriliyor. Buna göre Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket, insanların yüzde 32'sinin aile ve arkadaşlarıyla mali durumları hakkında konuşmayı stresli bulduğunu ortaya çıkarıyor. Bir diğer araştırma, çiftlerin üçte birinin para konusunda tartıştığını gösteriyor.

Klinik Psikolog Arzu Beyribey, Amerika Psikoloji Derneği’nin yaptığı anketlere göre, Amerikalıların yüzde 72'sinin para konusunda stres yaşadığını ve bu stresin aile içi ilişkilerde gerilim yarattığını belirtiyor.

Benzer araştırmalar da şöyle:

Bir finansal hizmet şirketi tarafından yapılan araştırma, Amerikalıların yüzde 44'ünün finansal durumları hakkında konuşmanın stresli olduğunu belirttiğini gösteriyor.

Kanada'da yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 40'ının para konuşmalarını stresli bulduğu tespit edildi. Bu durumun özellikle genç yetişkinlerde ve düşük gelirli gruplarda daha belirgin olduğu görüldü.

Bir bankanın yaptığı araştırma, Avustralyalıların yüzde 35'inin mali durumları hakkında konuşmayı stresli bulduğunu ve bu durumun ilişkilerde çatışmalara neden olabileceğini ortaya çıkardı.

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MALİ KONULAR HÂLÂ BİR TABU

Klinik Psikolog Beyribey, “Mali konular, birçok kültürde hâlâ bir tabu olarak görülüyor. İnsanlar, maddi sıkıntılarını veya borçlarını paylaşmanın utanç verici olduğunu düşünebilir. Bu, mali durumlar hakkında konuşmayı stresli hale getirir” diyor.

“Mali konular, kişisel mahremiyetle yakından ilişkili olduğundan, insanlar, mali durumlarını paylaşmanın, güvenliklerini veya mahremiyetlerini riske atabileceğini düşünebilirler” diyen Beyribey, para sıkıntısının aile içinde ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlik yaratabilmesinden dolayı insanların bu konuyu açmakta tereddüt edebileceğine işaret ediyor.

Maddi zorlukların ciddi bir duygusal yük oluşturabileceğini söyleyen uzman, bu durumun, finansal sıkıntılarla başa çıkmayı ve bu konuda konuşmayı daha da zorlaştırabildiğini belirtiyor.

Önemli miktarda borcu olan kişilerin ülser ve migrenden muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu, anksiyete ve depresyon yaşama ihtimalinin 6 kat daha fazla olduğu da araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuç olarak para eksikliğinin ilişkilerimizin kalitesi ve sağlığımız üzerinde ciddi bir etkisi var gibi görünüyor. Ancak 'finansal psikoterapist' Vicky Reynal, zenginler arasında da para sıkıntısı olduğunu belirtiyor: Mutsuzluklarından dolayı kendilerini daha suçlu hissediyorlar, çünkü paranın mutluluğu satın alması gerektiğine dair bir anlayış var. Eğer çok fazla servete sahip olmanıza rağmen mutsuzsanız, bu çok fazla utanç ve suçluluk duygusunu beraberinde getirir.

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YAŞAM DOYUMU AZALIYOR

Hepimizin hayatının merkezinde olabilecek ekonomik sorunlar Klinik Psikolog Arzu Beyribey’e göre ciddi düzeyde stres ve anksiyeteye neden olabilir. Gelir kaybı, işsizlik veya mali belirsizlik, gelecekle ilgili endişeleri artırır. Bu durum, uyku bozukluklarına, sürekli bir gerginlik hissine ve genel bir huzursuzluğa yol açabilir. Yaşam doyumunu azaltabilir.

İş kaybı, mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi veya finansal başarısızlık hissi, umutsuzluk ve değersizlik duygularını tetikleyebilir. Bu da günlük işlevselliği olumsuz etkileyebilir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Ayrıca sebebi, fiziksel bir nedene bağlı olmayan bedendeki ağrılar, alerji, egzama gibi sorunların, kişilerin yaşadıkları ruhsal problemler sebebiyle ortaya çıktığı da gözleniyor.

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BOŞANMAYA KADAR GİDEBİLİR

Ekonomik sorunlar, aile içi ve sosyal ilişkiler üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Mali sıkıntılar, ev içinde tartışmalara, çatışmalara ve iletişim kopukluklarına neden olabilir. Eşler arasında mali sorunlar yüzünden artan gerginlik, boşanma veya ayrılıklara yol açabilir.

Maddi sıkıntılar, aile içi rollerin ve sorumlulukların yeniden tanımlanmasına neden olabilir. Örneğin, bir eşin iş kaybı, diğer eşin daha fazla çalışmasını veya ek iş yapmasını gerektirebilir. Bu da ilişkideki dengeyi değiştirebilir. Ayrıca, arkadaşlık ilişkilerinde de mesafe yaratabilir.

Ekonomik başarısızlıklar, bireylerin özsaygısını ve kimlik algısını olumsuz etkileyebilir. Kişiler, işsiz kalma veya finansal problemler nedeniyle kendilerini yetersiz veya başarısız hissedebilirler. Bu durum, uzun vadede kişinin kendi değerine olan inancını zayıflatabilir.

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SOSYAL İZOLASYON

Ekonomik stres, bireylerin davranışlarını da etkileyebilir. Bazı insanlar, mali baskılardan kaçınmak için aşırı alkol veya madde kullanımına yönelebilir. Diğerleri ise sosyal izolasyon veya aşırı çalışma gibi davranışsal değişiklikler gösterebilirler.

Ekonomik sorunlar, toplumsal ve kültürel düzeyde de etkiler yaratabilir. Toplum genelinde artan işsizlik oranları, sosyal huzursuzluklara, suç oranlarının artmasına ve genel olarak toplumsal sağlığın bozulmasına yol açabilir.

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ÇOCUKLAR HER ŞEYİ HİSSEDİYOR

Aile bütçesini yetirmeye çalışan yetişkinler durumdan etkilenirken çocukların ve gençlerin ekonomik stresi hissetmemesi mümkün mü? Algıları çok açık olan miniklerin bile para hesabı yaptığı, ucuzu ve pahalıyı ayırt edebildiği yeni dünyada çocuklar, ebeveynlerinin mali endişelerini fark ediyor.

Klinik Psikolog Beyribey’e göre bu durum, çocuklarda ve gençlerde stres ve anksiyete belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sürekli maddi sıkıntılar, çocukların ve gençlerin depresyon riskini artırabiliyor. Aile içinde yaşanan gerilimler ve belirsizlikler, onların duygusal olarak kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırabiliyor. Maddi yetersizlikler, onların arkadaşlarıyla ve sosyal çevreleriyle kendilerini kıyaslamalarına neden olabilirken, bu da özsaygılarını olumsuz etkileyebiliyor.

Maddi sıkıntıların, çocukların okul performansını da olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Beyribey, “Kitap, bilgisayar, internet gibi yeterli kaynaklara erişim eksikliği ve evdeki stresli ortam, konsantrasyonlarını ve ders çalışma motivasyonlarını azaltabilir. Bazı durumlarda, ekonomik zorluklar, çocukların okula devam edememesine veya erken yaşta iş hayatına atılmasına neden olabilir. Özellikle düşük gelirli ailelerde, çocukların eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmaları daha yaygındır” diyor.

Sürekli stres altında olan çocuk ve gençlerin baş ağrıları, mide problemleri ve diğer psikosomatik belirtiler gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceğine işaret eden Beyribey, “Sıkıntılar, çocuklarda ve gençlerde davranışsal sorunlara yol açabilir. Bu durum, okulda veya evde uyumsuz davranışlar, agresyon ve isyankarlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Maddi kısıtlamalar, çocukların ve gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sınırlayabilir. Arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirememek veya sosyal etkinliklere katılamamak, sosyal izolasyona ve yalnızlık hissine yol açabilir” diyor.

Ekonomik sıkıntılar içinde büyüyen çocukların, yetişkinliklerinde de finansal güvensizlik ve para yönetimi konusunda zorluklar yaşayabileceğini söyleyen Beyribey, bu durumun, onların uzun vadeli finansal sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

Buraya kadar ekonomik sıkıntılarla içimizi yeterince kararttık. Peki, bu durumdan nasıl kurtulacağız? “Zam alarak” diyor olabilirsiniz. Evet, bu da bir seçenek ama zammın da ötesinde aile ekonomisini daha geniş düşünmek gerekiyor.

PARA SIKINTISIYLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

Klinik Psikolog Arzu Beyribey, ekonomik sıkıntılarla başa çıkma stratejilerini şöyle sıralıyor:

Gelir ve giderlerinizi net bir şekilde görmek için bir bütçe oluşturun. Gelirinizi ve harcamalarınızı kategorize ederek, nerelerde tasarruf yapabileceğinizi belirleyin.

Borçlarınızı ve faiz oranlarını gözden geçirin. Yüksek faizli borçları öncelikli olarak ödemeye çalışın. Mümkünse, borç yapılandırması veya konsolidasyonu seçeneklerini değerlendirin.

Finansal konularda bilgi sahibi olmak, mali kaygılarınızı azaltabilir. Online kurslar, kitaplar ve danışmanlık hizmetleriyle finansal okuryazarlığınızı artırın.

Mali stresin ruh sağlığınıza olan etkileriyle başa çıkmak için bir terapistle görüşmek faydalı olabilir. Bireysel terapi veya grup terapisi, duygusal destek sağlayabilir.

Yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri ve diğer stres yönetimi teknikleri, kaygıyı azaltmada yardımcı olabilir.

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“YALNIZ OLMADIĞINIZI HİSSEDİN!”

Mali sorunlar hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmak, duygusal yükü hafifletebilir. Aile ve arkadaşlarınızdan destek isteyin ve onların önerilerini dinleyin. Mali zorluklarla karşılaşan kişilerle deneyimlerinizi paylaşmak, yalnız olmadığınızı hissetmenizi sağlayabilir. Destek grupları, moral ve pratik çözümler sunabilir.

Ek gelir elde etmek için freelance işler veya yan işler yapmayı değerlendirin. Bu, mali baskıyı azaltabilir ve gelir akışınızı artırabilir. Kariyerinizde ilerlemek ve daha yüksek maaşlı işler bulmak için yeteneklerinizi ve eğitiminizi geliştirin. Bu, uzun vadede mali durumunuzu iyileştirebilir.

Gereksiz harcamalardan kaçının ve tasarruf etmeye özen gösterin. İndirimleri takip edin, uygun fiyatlı alternatifleri değerlendirin ve alışveriş listenize sadık kalın.

Bir finansal danışman veya planlamacı, mali hedeflerinize ulaşmak için size rehberlik edebilir ve kişiselleştirilmiş stratejiler sunabilir. Borç yönetimi ve kredi sorunları konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri, mali yükünüzü hafifletmeye yardımcı olabilir.

Grafikler Ipsos'un araştırmasından alınmıştır

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Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
Korelilerin görenleri kıskandıran cilt bakım rutinlerinin temelinde fiddy metodunun olduğunu biliyor muydunuz? Siz de bu yöntem sayesinde siyah noktalarınıza veda edebilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte fiddy metoduna dair merak edilen her şey ve uygulama aşamaları...
Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriç ile ilgilendiği ileri sürüldü
Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi tarafından tespit edilen yeni mikrobiyalit (Dikit) kolonisi, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi
Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
Önde gelen teknoloji devlerinden Google, gmail kullanıcılarının bilgilerinin Dark Web ismi verilen kötü amaçlı internet ortamına bilgilerinin sızıp sızmadığının kontrolüne imkan tanıyor. Google One ismindeki uygulama ile giriş yaparak kullanıcılar, mail adreslerinin, isimlerinin, şifrelerinin Dark Web'e sızıp sızmadığını görebiliyorlar
Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Törende konuşan Okan Buruk, transfere ilişkin açıklamalar da yaptı
"Nafakanı gururla ödeyeceğim"
Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Deniz Uğur, bu karar sonrası açıklama yaptı
Florentino Perez Arda Güler'i aradı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe transferi sonrasında Arda Güler'i arayarak çok konuşulacak bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü
İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. Öte yandan EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, toplam 331 milyon euro olacak. İşte EURO 2024'te yer alan takımların değerleri ve piyasa değeri en yüksel olan oyuncusu
'Ev sahibi' isyanı
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, kirasını ödediği halde ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini söyleyerek isyan etti
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta vizyona giren filmler arasında aksiyon, romantik komedi ve korku türleri var. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Haftanın gerilim ve romantik komediyi birleştiren filmlerinden Hit Man, bir kadına yardım ederken uyması gereken kuralları hiçe sayan, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ishana Shyamalan’ın üstlendiği Gözcüler (The Watchers), insanların gizemli yaratıklar tarafından evcil hayvan olarak tutulduğu Galway'in ücra ormanlarında geçen bir korku macerasına odaklanıyor. Oliver Park yönetmenliğinde vizyona girecek Adak, farkında olmadan bir iblisin serbest kalmasına neden olan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. Haftanın korku filmlerinden 3. Gece Habis, kendisine cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Ayrıca Beyoğlu Sineması'nda bu ayın yönetmeni Halit Refiğ oldu. Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan program kapsamında, usta yönetmenin 'Teyzem', 'Karılar Koğuşu' ve 'Vurun Kahpeye' filmlerinin gösterimi yapılacak. Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği konserde; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. AKM'de 10-16 Haziran tarihleri arasında ‘Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi’ sanat severlerle buluşacak. Ressam Mahmut Koçer’in “Nart Ateşi” adlı sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta gösterilecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.