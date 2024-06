Bütçenizi denkleştirmekte zorlanıyor musunuz? Kabul edelim, hepimiz bugünlerde biraz (ya da çok fazla) ekonomik kaygı içindeyiz. Ipsos'un yayımladığı son araştırma da bu kaygıyı bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonominin mevcut durumunu ortaya koyan çalışmada katılımcılar dünyanın en büyük sorununu enflasyon, Türkiye'nin en büyük sorununu 'ekonomi' olarak dile getirmiş. Hane gelirinin azaldığını belirten katılımcılar, ağırlıklı olarak 'ekonomik durumumuz kötüydü ve aynı şekilde devam eder' seçeneğini işaretlemiş.

Ekonomik sıkıntı içindeyken, şimdilerde herkes nerelerden küçük kesintiler yapabileceğini hesaplıyor. Kim bilir, belki pizza sipariş ediyorsunuz ve "Acaba bu sefer bahşiş vermesem olur mu?" diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Ya da otel konaklamasında size verilen her hizmeti ödüllendirecek uygun nakit miktarını belirlemek için sürekli hesaplamalar gerektiren, stresli bir yaz tatili deneyimine hazırlanıyorsunuz...

PARA SIKINTISINI KONUŞMAK GERİLİMİ ARTIYOR

Kendini 'finansal psikoterapist' olarak tanımlayan Vicky Reynal tarafından kaleme alınan 'Money on Your Mind: The Psychology Behind Your Financial Habits' (Aklınızdaki Para: Finansal Alışkanlıklarınızın Arkasındaki Psikoloji) adlı kitapta, paranın nasıl her türlü soruna yol açtığını göstermek için bir dizi istatistiğe yer veriliyor. Buna göre Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket, insanların yüzde 32'sinin aile ve arkadaşlarıyla mali durumları hakkında konuşmayı stresli bulduğunu ortaya çıkarıyor. Bir diğer araştırma, çiftlerin üçte birinin para konusunda tartıştığını gösteriyor.

Klinik Psikolog Arzu Beyribey, Amerika Psikoloji Derneği’nin yaptığı anketlere göre, Amerikalıların yüzde 72'sinin para konusunda stres yaşadığını ve bu stresin aile içi ilişkilerde gerilim yarattığını belirtiyor.

Benzer araştırmalar da şöyle:

Bir finansal hizmet şirketi tarafından yapılan araştırma, Amerikalıların yüzde 44'ünün finansal durumları hakkında konuşmanın stresli olduğunu belirttiğini gösteriyor.

Kanada'da yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 40'ının para konuşmalarını stresli bulduğu tespit edildi. Bu durumun özellikle genç yetişkinlerde ve düşük gelirli gruplarda daha belirgin olduğu görüldü.

Bir bankanın yaptığı araştırma, Avustralyalıların yüzde 35'inin mali durumları hakkında konuşmayı stresli bulduğunu ve bu durumun ilişkilerde çatışmalara neden olabileceğini ortaya çıkardı.