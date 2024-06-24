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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Johnny Cardoso için dev teklif! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Johnny Cardoso için dev teklif!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Betis'te forma giyen Johnny Cardoso için dudak uçuklatan teklifte bulunduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:15
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          Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Michy Batshuayi ile anlaşan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

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          Sarı-kırmızılılar transferde önceliğini sağ ve sol bek mevkilerine verse de Real Betis'in orta sahası Johnny Cardoso'nun da Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürüldü.

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          Diario de Sevilla'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Brezilya'da oynadığı dönemde de takip ettiği Johnny Cardoso için Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

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          Real Betis'in ise oyuncusuna çok sayıda ilgi olması nedeniyle bu teklifi şimdilik geri çevirdiği belirtildi.

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          22 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu ile Galatasaray dışında; Roma, PSG ve Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların ilgilendiği öne sürüldü.

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          Bu takımlar arasından en ciddi teklifin şu ana kadar Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi.

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          Real Betis'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklentisinin en az 25-30 milyon euro olduğu aktarıldı.

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          İspanyol ekibi Real Betis, ocak ayında Johnny Cardoso'nun haklarının yüzde 80'ini Brezilya temsilcisi Internacional'den satın almıştı.

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          Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Cardoso, İspanyol ekibiyle 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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