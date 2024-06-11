7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
Yabani turunçgiller nasıl bugün bildiğimiz portakal, limon ve greyfurta dönüştü ve eski bir ot nasıl evcilleştirilip yüzlerce farklı mısır çeşidine dönüştürüldü hiç merak ettiniz mi?
Meyve ve sebzeler elbette insan yapımı değil. Sadece insan müdahalesi, gelişimlerini önemli ölçüde şekillendirmiş ve bugünkü hallerini almalarına sebep olmuş.
Bir dilim karpuzu ısırdığımızda veya bir avuç çekirdeksiz üzümü çiğnediğimizde, bu meyvelerin her zaman mevcut halleriyle var olduğunu düşünürüz. Halbuki birçok meyve ve sebzenin ilk halleri şu anki görünüşlerine hiç benzemiyor. Bu yemişlerin çoğu binlerce yıl boyunca insanlar tarafından melezleştirildi ve ıslah edildi. İnsanlar bu meyve ve sebzeleri aşılama ve çapraz dölleme yoluyla lezzetli hale getirdiler ve görüntülerini değiştirdiler. Bu çapraz tozlaşma sadece insan eliyle değil arılar, kelebekler, kuşlar, yarasalar ve güveler gibi böcekler tarafından da yapıldı. Tarımın ilk günlerinden beri insanlar yemişleri daha lezzetli, daha dayanıklı ve yetiştirilmesi daha kolay hale getirmek için mesai harcıyor.
İşte marketinizde her gün gördüğünüz geçmişten günümüze insan müdahalesi görmüş yemişler...
Portakal
Her yerde bulunan bu turunçgiller o kadar uzun zamandır var ki, insanlığı onlarsız hayal etmek zor. Binlerce yıldır var olmalarına rağmen, günümüzün tatlı portakalları aslında doğada mevcut değildi ve insanlar tarafından ıslah edildi. Portakalın kökeni genellikle, M.Ö. 314 tarihli ilk yazılı sözünün keşfedildiği antik Çin'e dayandırılır. Daha sonra, 8. yüzyılda İspanya'daki hükümdarlıkları sırasında Mağribiler tarafından Avrupa'ya tanıtılmış ve 15. yüzyılda İspanyol kaşifler tarafından Amerika'ya getirilmiştir.
Elma
Elma dünya çapında yetiştirilen yenilebilir bir meyvedir. Elma ağacı, yabani atalarının hala yaşadığı Orta Asya'da, Kazakistan'ın güneyinde ortaya çıkmıştır. Ancak yabani elma türleri ekşidir ve yenilebilir değildir. Yani insan müdahalesi olmasaydı, insanların bugün keyifle yediği tatlı elmaya sahip olamazdık. Dünya üzerinde bilinen 7.500'den fazla elma çeşidi var ve çiğ tüketim, pişirme ve elma şarabı üretimi de dahil olmak üzere çeşitli tatlar ve kullanımlar için yetiştiriliyorlar.
Brokoli
Brokoli, Akdeniz'de M.Ö. 6. yüzyılda Brassica oleracea bitkilerinin yetiştirilmesiyle ortaya çıkan lahana ailesinden insan yapımı yenilebilir yeşil bir sebzedir. Brokoli kelimesi, “lahananın çiçek açan tepesi” anlamına gelen İtalyanca bir kelime olan broccolo'nun çoğulundan türemiştir. Brokoli ilk kez 1800'lerin başında Monticello'da Amerikan diyetine girmiştir. Thomas Jefferson hem brokoli hem de onun yakın akrabası olan karnabahar yetiştirmiştir. Jefferson brokoliyi Amerikan topraklarına ilk getiren kişi olabilir, ancak bu durum sebzenin hemen yaygınlaşmasına yol açmadı. Yaygınlaşması 1920'lerin başında ABD'deki İtalyan göçmenler aracılığıyla gerçekleşti. Brokoli şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler sebze. Türkiye'de brokoli ilk olarak 2004 yılında İzmir Torbalı Özbey Köyü'nde üretilmeye başlandı.
Muz
Bugün tadını çıkardığımız muzlar, iki yabani tür olan Musa acuminata ve Musa balbisiana muzları arasında bir melezdir. Yabani olarak 7 bin yıl önce bulunan muz günümüze kadar uzun bir yetiştirme sürecinden geçmiş. İnsan etkisi sayesinde yabani muzlar bugün tükettiğimiz çeşitli, lezzetli ve çekirdeksiz çeşitlere dönüşmüş. Araştırmacılar, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'te birden fazla bağımsız evcilleştirme olayının meydana geldiğini keşfetti. Bugün yediğimiz hibrit muz, olgunluğuna bağlı olarak öncelikle çekirdeksiz ve tatlıdır.
Mısır
Kökenleri ve ataları bilinmese de, her yaz tadını çıkardığımız mısır bir melezdir. İnsan yetiştiriciliği ve koruması olmasaydı mısır hayatta kalamazdı. Bilim insanları, orta Meksika'daki insanların yaklaşık 7 bin yıl önce teosinte adı verilen yabani bir ottan mısırı geliştirdiğini düşünüyor. Mayalara göre, tanrı kahramanları Gucumatz için mısırı yaratmıştır. Günümüzde mısır, birçok farklı türü ve çeşidiyle popüler bir tahıl haline gelmiştir. Bir dahaki sefere tabağınızda bir kase mısır gevreği ya da bir mısır koçanı gördüğünüzde, bunun insan müdahalesi sayesinde olduğunu unutmayın!
Havuç
Havuç aslında doğada mor renktedir. Araştırmalar havuç yetiştiriciliğinin yaklaşık 2 bin yıl önce Orta Asya'da başladığını gösteriyor. Havuç, erlen dönem çiftçilerin yabani havuçtan (Daucus carota) evcilleştirdikleri, başta turuncu olmak üzere sarı, beyaz, kırmızı, mor ve siyah çeşitleri de bulunan bir kök sebzedir. Güneybatı Asya'ya özgüdür ve muhtemelen İran kökenlidir. Bununla birlikte, bugün en aşina olduğumuz parlak turuncu havuçlar orijinal ana köklerinden önemli ölçüde farklıdır. Daha az odunsu bir doku ve daha büyük bir boyut üretmek için yetiştirilmişlerdir.
Karpuz
Karpuz eskiden, bugün bildiğimiz meyveden çok farklıydı. Yabani karpuzlar yaklaşık 5cm büyüklüğünde, acı, sert iri çekirdeklerle doluydu ve kırmızı değildi. Binlerce yıl boyunca insanlar karpuzları daha büyük, daha tatlı ve daha az çekirdekli olacak şekilde yetiştirdiler. Eski Mısırlılar ile Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki diğer uygarlıkların, tatlı ve sulu etleri için karpuz yetiştiren ilk uygarlıklar olduğu biliniyor. Bu yaz sıcağında buz gibi, bol sulu ve tatlı olarak tüketilen karpuzun bir de hiç ayıklamakla bile uğraşmayacağınız çekirdeksiz versiyonu çıktı. Eskiden ufacık bir meyve olan karpuz, günümüzde insanlar tarafından yaygın olarak tüketilen en büyük meyvelerden birine evrimleşme yolunda sayısız ara basamaktan geçmiş.
Sadece Japonya'nın Hokkaido adasında yetişen Densuke karpuzunun sert siyah bir kabuğu ve tatlı, gevrek bir eti vardır. Her yıl sadece sınırlı sayıda yetiştirildiği ve sıkı kalite kontrol önlemleri uygulandığı için, Densuke karpuzları açık artırmada 6 bin doların üzerinde fiyatlara alıcı bulabilir. Ancak çoğumuz için sıcak bir günde sulu bir dilimi zaten paha biçilemezdir.
Lahana
Lahananın atası olan yabani lahananın, tarım tarihinde evcilleştirilen ilk ürünlerden biri olduğuna inanılıyor. Lahananın kökeni yabani lahana bitkileri olsa da, zaman içinde lahana bitkilerinden farklı sebze çeşitleri elde etmek için çok sayıda seçici yetiştirme yapılmıştır. Karnabahar, brokoli ve karalahana brassica klanının diğer üyeleridir.
Domates
Günümüz domatesleri, mütevazı doğal kökenlerinden dünyanın en sevilen meyvelerinden biri haline gelene kadar uzun bir yol kat etmiştir. Tıpkı yukarıda bahsedilen sebze ve meyveler gibi, domatesler de onlarca yıldır seçici yetiştirme sürecinden geçmiş ve artık günlük hayatımızda yediğimiz domates türlerine dönüşmüştür. Daha önce, yaklaşık 7 bin yıl önce Güney Amerika'daki insanların, küçük meyveli yabani bir domates bitkisini evcilleştirdiğine inanılıyordu. Ancak 2020'de yapılan bir araştırma, bu bitkinin bölgede 80 bin yıl öncesine kadar, yani insan eliyle ekiminden önce de var olduğunu ortaya koydu. Domatesin izleri M.S. 700'lü yıllarda Meksika'da yaşayan Azteklere kadar sürülebilir. Domates kelimesi İspanyolca “şişen meyve” anlamına gelen tomate kelimesinden gelir. 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar insanlar domateslerin yenilebilir olduğunu keşfetmiş ve onları mutfaklarına dahil etmeye başlamıştır. Bilim insanları bitkilerin hızla çiçek açmasını ve daha kısa sürede meyve vermesini sağlayan çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla, domatesin bugün var olması doğal görünse de, mevcut halleri yüzyıllar boyunca insan müdahalesinin bir sonucudur.
Erik
Tamamen insan yapımı meyvelere bir başka örnek de eriktir. Erik ve kayısının çaprazlanmasıyla elde edilen melez bir meyvedir.
Üzüm
Çekirdeksiz üzümler, çekirdek sayısını ortadan kaldırmak veya büyük ölçüde azaltmak için yapılan seçici yetiştiriciliğin bir sonucudur. Belirli çekirdeksiz özelliklere sahip farklı üzüm çeşitlerinin melezlenmesiyle oluşturulurlar. Çekirdeksiz, dolgun, sulu meyveleri ile zahmetsiz bir atıştırmalıktır.
Mandalina
Çekirdeksiz mandalinalar, geleneksel yetiştirme teknikleri ile geliştirilmiş olup, çok az çekirdeği olan veya hiç çekirdeği olmayan mandalinalar üretmeyi amaçlamaktadır. Çekirdeksiz mandalinalar, kolaylık ve narenciye iyiliğinin mükemmel dengesini sunar. Soyulması kolay bu meyveler, sinir bozucu çekirdekler olmadan sulu segmentlere sahiptir.
Kivi
Kivinin ısırık büyüklüğündeki kuzenleri olan kivi meyveleri sulu ve ferahlatıcı bir dokuya sahip. Günümüzdeki büyük muadillerine benzer keskin ve tatlı bir tada sahiptir. Kivi, vitamin ve lifle dolu, kullanışlı ve keyifli bir atıştırmalıktır.