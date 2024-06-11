Domates

Günümüz domatesleri, mütevazı doğal kökenlerinden dünyanın en sevilen meyvelerinden biri haline gelene kadar uzun bir yol kat etmiştir. Tıpkı yukarıda bahsedilen sebze ve meyveler gibi, domatesler de onlarca yıldır seçici yetiştirme sürecinden geçmiş ve artık günlük hayatımızda yediğimiz domates türlerine dönüşmüştür. Daha önce, yaklaşık 7 bin yıl önce Güney Amerika'daki insanların, küçük meyveli yabani bir domates bitkisini evcilleştirdiğine inanılıyordu. Ancak 2020'de yapılan bir araştırma, bu bitkinin bölgede 80 bin yıl öncesine kadar, yani insan eliyle ekiminden önce de var olduğunu ortaya koydu. Domatesin izleri M.S. 700'lü yıllarda Meksika'da yaşayan Azteklere kadar sürülebilir. Domates kelimesi İspanyolca “şişen meyve” anlamına gelen tomate kelimesinden gelir. 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar insanlar domateslerin yenilebilir olduğunu keşfetmiş ve onları mutfaklarına dahil etmeye başlamıştır. Bilim insanları bitkilerin hızla çiçek açmasını ve daha kısa sürede meyve vermesini sağlayan çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla, domatesin bugün var olması doğal görünse de, mevcut halleri yüzyıllar boyunca insan müdahalesinin bir sonucudur.