Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun özel haberine göre, Kemal Ergün, duruşmada tutuklu bulunan Mert Akça ile babası Köksal Akça’yı ateş ederek öldürdü. Gerçekleşen saldırıda 2 jandarma personeli de ağrı yaralandı. Olayın geçmişi ise 2023 yılında yaşanan şaka amaçlı iddia edilen omuz atma olayına uzandığı ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1 İLK GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ Öldürülen Mert Akça Mahkeme dosyasında yer alan detaylara göre ilk olay 22 Eylül 2023’te Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşandı. Yaşanan silahlı kavganın detaylı görüntüleri mahkeme dosyasında çıktı. Ortaya çıkan görüntülere göre, mekandan ayrılan babasıyla birlikte ayrılan Mert Akça, garson olarak çalışan Tolga Ergün’e çarparak bir omuz teması oluyor. Bu temastan sonra Tolga Ergün ile bir iki garson Mert Akça’nın üzerine yürüyor ve kavga başlıyor. Yaşanan silahlı kavganın detayları saniye saniye görüntüleniyor.

REKLAM ÖLDÜRÜLENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan bu kavgada mekan çalışanları Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan yaralandı. Boyun, omuz ve sağ batın kısmından isabet alan Tolga Ergün olaydan sonra felç kaldı. Başlatılan soruşturma kapsamında daha sonra yakalanan şüpheli Mert Akça’nın detaylı ifadesi ortaya çıktı. ‘İRFAN BEY SANDIM ŞAKA AMAÇLI OMUZ ATTIM” Çıkan silahlı kavgada garsonları yaralayan Mert Can olay günü, mekana gittiğini, ertesi gün nişan günü olduğunu belirterek “Mekan sahibini İrfan beyi tanıyordum. Mekan sahibi babamı çağırmış benden habersiz. Biz mekandan kalkarken, İrfan beyde bizle gelecekti. Yürürken ben İrfan bey sandığım kişiye arkadan şaka amaçlı omuz çarparak hadi İrfan gedelim gibilerinden söyledim. İrfan bey olmadığını görünce özür diledim. Babamda özür diledi. Ancak kısa bir süre sonra iki üç kişi birden küfür ederek bize saldırdılar. Yere düşünce silahım vardı aldım gelişi güzel ateş ettim” dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA KAN DÖKÜLDÜ 2023’te yaşanan bu silahlı kavga sonrasında Mert Akça tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde ilk duruşması yapılan dava günü baba Köksal Akça’da tutuklandı. Önceki gün görülen ikinci duruşmada kan aktı. İkinci duruşmada, oğlu Tolga Ergün ile gelen Kemal Ergün, silahlı saldırı düzenleyerek baba ve oğlu öldürdü iki jandarma personeli de yaralandı. Olay sonrası 10 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

YARALANAN UZMAN ERBAŞ NURETTİN YAŞAR ŞEHİT OLDU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Bursa'daki duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Erbaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz... Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı.



Kahramanımız… pic.twitter.com/rqwxMmsW8G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2024